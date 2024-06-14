https://ria.ru/20240614/vitse-premer-1952994402.html

Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан

Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан - РИА Новости, 14.06.2024

Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан

Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курировавший подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике почти два года, завершил работу в... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:54

2024-06-14T18:54

2024-06-14T18:54

республика татарстан

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курировавший подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике почти два года, завершил работу в этой должности и вернулся в Татарстан, сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) республики сообщил, что Евгений Варакин завершает работу в качестве вице-премьера, курирующего закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное. Он перейдет на другую работу", — говорится в сообщении. Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Варакина за работу, отметив ее высокую организацию. Глава республики вручил ему орден "Дуслык" (вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами РФ, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала). В ближайшее время в правительстве Татарстана будет определена кандидатура нового куратора подшефных городов ЛНР. Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным — в мае 2023 года. В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Варакин. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.

https://ria.ru/20231031/produkty-1906415810.html

https://ria.ru/20230928/gumpomosch-1899275992.html

луганская народная республика

лисичанск

рубежное

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

луганская народная республика, лисичанск, рубежное, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)