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Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан - РИА Новости, 14.06.2024
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Республика Татарстан
 
18:54 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/vitse-premer-1952994402.html
Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан
Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан - РИА Новости, 14.06.2024
Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курировавший подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике почти два года, завершил работу в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T18:54
2024-06-14T18:54
республика татарстан
луганская народная республика
лисичанск
рубежное
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курировавший подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике почти два года, завершил работу в этой должности и вернулся в Татарстан, сообщает пресс-служба главы республики. "Раис (глава) республики сообщил, что Евгений Варакин завершает работу в качестве вице-премьера, курирующего закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное. Он перейдет на другую работу", — говорится в сообщении. Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Варакина за работу, отметив ее высокую организацию. Глава республики вручил ему орден "Дуслык" (вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами РФ, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала). В ближайшее время в правительстве Татарстана будет определена кандидатура нового куратора подшефных городов ЛНР. Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным — в мае 2023 года. В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Варакин. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.
https://ria.ru/20231031/produkty-1906415810.html
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луганская народная республика
лисичанск
рубежное
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луганская народная республика, лисичанск, рубежное, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Рубежное, Рустам Минниханов, Республика Татарстан (Татарстан)

Вице-премьер, курировавший подшефные города в ЛНР, вернулся в Татарстан

CC BY 4.0 / официальный портал органов местного самоуправления города Казани (cropped) / Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
CC BY 4.0 / официальный портал органов местного самоуправления города Казани (cropped) /
Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 14 июн — РИА Новости. Вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, курировавший подшефные города Лисичанск и Рубежное в Луганской Народной Республике почти два года, завершил работу в этой должности и вернулся в Татарстан, сообщает пресс-служба главы республики.
"Раис (глава) республики сообщил, что Евгений Варакин завершает работу в качестве вице-премьера, курирующего закрепленные за Татарстаном Лисичанск и Рубежное. Он перейдет на другую работу", — говорится в сообщении.
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Глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил Варакина за работу, отметив ее высокую организацию. Глава республики вручил ему орден "Дуслык" (вручается за особые заслуги в укреплении международного авторитета Татарстана, дружбы и сотрудничества между республикой и иностранными государствами, другими субъектами РФ, за значительный вклад в развитие экономических, торговых, научных, технических, социальных, культурных связей и промышленного потенциала).
В ближайшее время в правительстве Татарстана будет определена кандидатура нового куратора подшефных городов ЛНР.
Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным — в мае 2023 года. В правительстве Татарстана в сентябре 2022 года была создана должность вице-премьера, отвечающего за сотрудничество с регионами, в частности, за взаимодействие с ЛНР. Ее занял Варакин.
В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь: стройматериалы, инструменты, медикаменты, одежда, постельное белье, бытовая химия, продукты и многое другое.
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Республика ТатарстанЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРубежноеРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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