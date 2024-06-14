https://ria.ru/20240614/vagenknekht-1953026399.html

Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина

Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина - РИА Новости, 14.06.2024

Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина

Западу следует прислушаться к инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта, заявила глава партии... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:09

2024-06-14T21:09

2024-06-14T21:09

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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Западу следует прислушаться к инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта, заявила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") и депутат бундестага Сара Вагенкнехт. "Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования", - передает агентство DPA слова политика. "Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьезностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров", - добавила она. Вагенкнехт подчеркнула, что отказ от вступления в НАТО и долгосрочный безъядерный статус являются резонными требованиями со стороны Москвы. "И в экзистенциальных интересах Европы найти сейчас компромисс, чтобы предотвратить угрозу крупной европейской войны", - заявила она. Политик призвала главы государств и правительств G7 как можно скорее рассмотреть и ответить на это предложение. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952951683.html

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