Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:09 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/vagenknekht-1953026399.html
Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина
Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина
Западу следует прислушаться к инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта, заявила глава партии... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:09
2024-06-14T21:09
в мире
москва
россия
украина
владимир путин
сара вагенкнехт
нато
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137155_0:65:2927:1711_1920x0_80_0_0_51dab2c54bc52b7e8a186b46b62550ba.jpg
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Западу следует прислушаться к инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта, заявила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") и депутат бундестага Сара Вагенкнехт. "Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования", - передает агентство DPA слова политика. "Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьезностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров", - добавила она. Вагенкнехт подчеркнула, что отказ от вступления в НАТО и долгосрочный безъядерный статус являются резонными требованиями со стороны Москвы. "И в экзистенциальных интересах Европы найти сейчас компромисс, чтобы предотвратить угрозу крупной европейской войны", - заявила она. Политик призвала главы государств и правительств G7 как можно скорее рассмотреть и ответить на это предложение. Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952951683.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950137155_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_f8b472e774d3449727d2287d53e0cc5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, украина, владимир путин, сара вагенкнехт, нато, g7
В мире, Москва, Россия, Украина, Владимир Путин, Сара Вагенкнехт, НАТО, G7
Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина

Депутат бундестага Вагенкнехт призвала Запад прислушаться к инициативе Путина

© AP Photo / Michael SohnСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. Западу следует прислушаться к инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина о мирном урегулировании украинского конфликта, заявила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") и депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
«
"Украина и Запад должны избежать исторической ошибки, резко отвергая сигналы из Москвы как нереалистичные максимальные требования", - передает агентство DPA слова политика. "Вместо этого инициатива Путина должна быть воспринята с должной серьезностью и рассмотрена в качестве отправной точки для переговоров", - добавила она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Путин предложил Западу выбор между плохим и катастрофическим
Вчера, 16:28
Вагенкнехт подчеркнула, что отказ от вступления в НАТО и долгосрочный безъядерный статус являются резонными требованиями со стороны Москвы. "И в экзистенциальных интересах Европы найти сейчас компромисс, чтобы предотвратить угрозу крупной европейской войны", - заявила она. Политик призвала главы государств и правительств G7 как можно скорее рассмотреть и ответить на это предложение.
Ранее в пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина
Вчера, 16:32
 
В миреМоскваРоссияУкраинаВладимир ПутинСара ВагенкнехтНАТОG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала