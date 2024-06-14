https://ria.ru/20240614/usluga-1952950004.html

Челябинский центр "Мой бизнес" запустил услугу для инновационных компаний

Челябинский центр "Мой бизнес" запустил услугу для инновационных компаний - РИА Новости, 14.06.2024

Челябинский центр "Мой бизнес" запустил услугу для инновационных компаний

Высокотехнологичные компании Челябинской области могут получить услугу комплексного сопровождения инновационных проектов на базе центра "Мой бизнес", сообщает... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:28

2024-06-14T16:28

2024-06-14T16:28

твой бизнес

технологии

челябинская область

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высокотехнологичные компании Челябинской области могут получить услугу комплексного сопровождения инновационных проектов на базе центра "Мой бизнес", сообщает пресс-служба правительства региона. Программа реализуется при содействии регионального Минэкономразвития. Воспользоваться услугой могут субъекты МСП Челябинской области, осуществляющие производство инновационной продукции, разработку программного обеспечения, научные исследования и разработки. Срок работы компании – не менее двух лет. Услуга включает: внесение заявленного проекта в Реестр инновационных проектов, разработку Индивидуальной карты сопровождения. Также содействие при реализации комплекса мер, включающего в себя оказание финансовой, имущественной, информационной, консалтинговой и иной поддержки субъекту МСП. Одним из инструментов в комплексе мер может стать заем по 1% до 20 миллионов рублей на реализацию инновационного проекта. Услугу оказывает Совет по инновационному развитию высокотехнологичных предприятий Челябинской области, действующий на базе центра "Мой бизнес", который работает в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, челябинская область, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес