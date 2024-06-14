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В Госдуме раскрыли, что гарантируют условия Путина по Украине
В Госдуме раскрыли, что гарантируют условия Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024
В Госдуме раскрыли, что гарантируют условия Путина по Украине
Условия президента РФ Владимира Путина по Украине гарантируют мирное существование граждан в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сказал РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:17
2024-06-14T15:17
2024-06-14T15:17
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Условия президента РФ Владимира Путина по Украине гарантируют мирное существование граждан в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. "И это еще раз, президент подчеркнул нашу готовность, нашу приверженность, те условия, которые будут гарантировать мирное сосуществование граждан, проживающих на территориях, бывших областях Украины – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, которые по итогам референдума вошли в состав России. Мы говорим о гарантиях других русскоязычных граждан, проживающих на территориях Украины. Мы говорим о выполнении прежде существовавших и действующих договоренностей и договорах, которые гарантируют не только безопасность России, Европы, но и мира в целом", - отметил Чепа. Россия незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода Киевом войск с территории ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил президент России Владимир Путин. На встрече с руководством МИД РФ Путин отметил, что для переговоров украинские войска должны быть полностью выведены из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Президент отметил, что Россия хоть завтра готова сесть за стол переговоров по Украине, понимая при этом все тонкости.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Алексей Чепа, Госдума РФ
В Госдуме раскрыли, что гарантируют условия Путина по Украине
Депутат Чепа: условия Путина по Украине гарантируют мирное существование граждан