https://ria.ru/20240614/ukrytie-1952850519.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:52
2024-06-14T12:52
2024-06-14T13:02
белгород
белгородский район
происшествия
шебекино
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934528160_0:155:3098:1898_1920x0_80_0_0_9bec52529423caed6ac8fb512014534a.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в Telegram-канале городской мэрии."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, г. Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгород
белгородский район
шебекино
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934528160_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_adae55d2f6d42e76b41b8c59b277897c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия, шебекино
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Шебекино
В Белгороде объявили ракетную опасность
Мэрия: в Белгороде и Белогородском районе объявили ракетную опасность