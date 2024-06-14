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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 14.06.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:11
2024-06-14T09:11
2024-06-14T09:13
белгород
белгородский район
происшествия
вячеслав гладков
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Город Белгород и Белгородский район - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении Гладкова.
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белгород, белгородский район, происшествия, вячеслав гладков
Белгород, Белгородский район, Происшествия, Вячеслав Гладков
В Белгороде объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность