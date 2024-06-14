Рейтинг@Mail.ru
Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1953039229.html
Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине
Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине
Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине, на котором будут обсуждаться результаты первого, швейцарского, и дорожная карта... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:43
2024-06-14T22:43
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_a188b1ed2ce720cc06275917940a0b11.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине, на котором будут обсуждаться результаты первого, швейцарского, и дорожная карта урегулирования, не исключено участие России в "определенных форматах", сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россия на ней присутствовать не будет. По словам Жовквы, первый саммит инаугурационный, украинские власти уже активно готовятся ко второму, идут переговоры с союзниками Киева. Он утверждает, что определенное количество стран выразило свое желание принять мероприятие у себя. "На этом саммите мира мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире на Украине. Мы не исключаем этого – если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", - сказал Жовква в эфире телеканала "Мы Украина". В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html
https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945577827.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879869168_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1cc33aff7880dac622a6047eaf4f425.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине

Замглавы офиса Зеленского Жовква: Киев готовится ко второму саммиту по Украине

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине, на котором будут обсуждаться результаты первого, швейцарского, и дорожная карта урегулирования, не исключено участие России в "определенных форматах", сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россия на ней присутствовать не будет.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
"Дальше будет по-другому". Что Путин предложил Украине и Западу
Вчера, 15:27
По словам Жовквы, первый саммит инаугурационный, украинские власти уже активно готовятся ко второму, идут переговоры с союзниками Киева. Он утверждает, что определенное количество стран выразило свое желание принять мероприятие у себя.
«
"На этом саммите мира мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире на Украине. Мы не исключаем этого – если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", - сказал Жовква в эфире телеканала "Мы Украина".
В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.
В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
МИД Швейцарии: на конференции по Украине обсудят не только "формулу мира"
13 мая, 13:54
 
В миреУкраинаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала