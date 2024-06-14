https://ria.ru/20240614/ukraina-1953039229.html

Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине

Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине

Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине, на котором будут обсуждаться результаты первого, швейцарского, и дорожная карта... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:43

2024-06-14T22:43

2024-06-14T22:43

в мире

украина

киев

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владимир путин

нато

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Киев активно готовится ко второму саммиту по урегулированию на Украине, на котором будут обсуждаться результаты первого, швейцарского, и дорожная карта урегулирования, не исключено участие России в "определенных форматах", сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Россия на ней присутствовать не будет. По словам Жовквы, первый саммит инаугурационный, украинские власти уже активно готовятся ко второму, идут переговоры с союзниками Киева. Он утверждает, что определенное количество стран выразило свое желание принять мероприятие у себя. "На этом саммите мира мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том, каким образом говорить о мире на Украине. Мы не исключаем этого – если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это до страны-агрессора, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", - сказал Жовква в эфире телеканала "Мы Украина". В пятницу на встрече с руководством МИД президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. В офисе Зеленского отвергли предложения Путина по мирным переговорам, заявив, что инициатива якобы предполагает отказ Киева от субъектности.

https://ria.ru/20240614/putin-1952911674.html

https://ria.ru/20240513/shveytsariya-1945577827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский, владимир путин, нато