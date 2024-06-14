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Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.06.2024
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21:32 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1953030725.html
Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме
Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.06.2024
Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме
Украина может рассматривать как грант западный кредит на 50 миллиардов долларов, ей не придется его возмещать, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T21:32
2024-06-14T21:32
украина
италия
g7
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Украина может рассматривать как грант западный кредит на 50 миллиардов долларов, ей не придется его возмещать, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Лидеры стран G7 на встрече в Италии договорились выделить Украине займ под доходы от замороженных российских активов. "Займ будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это означает, что Украина может воспринимать эти средства как грант. Это важно: поскольку от нее не ждут возмещения никакой части этого займа из собственного бюджета, это не изменит отношения долга к ВВП на Украине", - сказал представитель Белого дома.
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украина, италия, g7, санкции в отношении россии
Украина, Италия, G7, Санкции в отношении России
Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме

Белый дом: от Украины не ждут возмещения этого займа из собственного бюджета

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Украина может рассматривать как грант западный кредит на 50 миллиардов долларов, ей не придется его возмещать, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
Лидеры стран G7 на встрече в Италии договорились выделить Украине займ под доходы от замороженных российских активов.
"Займ будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это означает, что Украина может воспринимать эти средства как грант. Это важно: поскольку от нее не ждут возмещения никакой части этого займа из собственного бюджета, это не изменит отношения долга к ВВП на Украине", - сказал представитель Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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УкраинаИталияG7Санкции в отношении России
 
 
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