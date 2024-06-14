https://ria.ru/20240614/ukraina-1953030725.html

Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме

Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме - РИА Новости, 14.06.2024

Украина может рассматривать западный кредит как грант, заявили в Белом доме

Украина может рассматривать как грант западный кредит на 50 миллиардов долларов, ей не придется его возмещать, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T21:32

2024-06-14T21:32

2024-06-14T21:32

украина

италия

g7

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Украина может рассматривать как грант западный кредит на 50 миллиардов долларов, ей не придется его возмещать, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. Лидеры стран G7 на встрече в Италии договорились выделить Украине займ под доходы от замороженных российских активов. "Займ будет возмещаться доходами от замороженных активов. Это означает, что Украина может воспринимать эти средства как грант. Это важно: поскольку от нее не ждут возмещения никакой части этого займа из собственного бюджета, это не изменит отношения долга к ВВП на Украине", - сказал представитель Белого дома.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

украина

италия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, италия, g7, санкции в отношении россии