https://ria.ru/20240614/ukraina-1952994068.html

Бразилия назвала условие, при котором мир на Украине будет возможен

Бразилия назвала условие, при котором мир на Украине будет возможен - РИА Новости, 14.06.2024

Бразилия назвала условие, при котором мир на Украине будет возможен

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил странам G7, что только международная конференция, признанная как Москвой, так и Киевом, сделает мир на... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:53

2024-06-14T18:53

2024-06-14T18:57

специальная военная операция на украине

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g7

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил странам G7, что только международная конференция, признанная как Москвой, так и Киевом, сделает мир на Украине возможным, передают западные СМИ. "Только международная конференция, признанная и Украиной, и Россией, сделает мир (на Украине - ред.) реализуемым", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на слова президента в рамках саммита G7. Саммит G7 в этом году проходит под председательством Италии. Лидеры "семерки" проводят переговоры 13-15 июня на курорте "Борго Эньяция" в южной итальянской области Апулия. На повестке стоят такие темы, как Украина, ситуация на Ближнем Востоке, миграция. Японская сторона также намерена привлечь внимание к ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

https://ria.ru/20240604/ukraina-1950437240.html

https://ria.ru/20240403/braziliya-1937565232.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, бразилия, луис инасиу лула да силва, россия, g7