Бразилия назвала условие, при котором мир на Украине будет возможен
Reuters: Лула назвал конференцию, признанную и Москвой, и Киевом, условием мира
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил странам G7, что только международная конференция, признанная как Москвой, так и Киевом, сделает мир на Украине возможным, передают западные СМИ.
"Только международная конференция, признанная и Украиной, и Россией, сделает мир (на Украине - ред.) реализуемым", - говорится в сообщении агентства Рейтер со ссылкой на слова президента в рамках саммита G7.
Саммит G7 в этом году проходит под председательством Италии. Лидеры "семерки" проводят переговоры 13-15 июня на курорте "Борго Эньяция" в южной итальянской области Апулия. На повестке стоят такие темы, как Украина, ситуация на Ближнем Востоке, миграция. Японская сторона также намерена привлечь внимание к ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Ранее КНР и Бразилия опубликовали совместный меморандум "Общие договоренности между Китаем и Бразилией по политическому урегулированию украинского кризиса" по итогам встречи главы китайского МИД Ван И и специального советника бразильского президента Селсу Аморима. Стороны согласились, что переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом выхода из кризиса, и все стороны должны создать условия для возобновления прямого диалога. Китай и Бразилия также высказались за проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, в надлежащее время, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных предложений.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.