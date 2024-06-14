https://ria.ru/20240614/ukraina-1952917266.html

В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет

В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет

На Украине распространяются опасения, что конференция в Швейцарии приведет к новым Минским соглашениям, однако власти страны не пойдут на компромиссы с РФ,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:10

2024-06-14T15:10

2024-06-14T15:10

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На Украине распространяются опасения, что конференция в Швейцарии приведет к новым Минским соглашениям, однако власти страны не пойдут на компромиссы с РФ, заявил в пятницу руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. "Удивительно, что внутри страны сегодня мы видим некие попытки говорить о том, что находят некие документы, неизвестные отчеты и начинают давать им оценки, разгонять на абсолютно ровном месте "зраду" (предательство – ред.). Но важно, что будет в результате. Я могу точно сказать, я об этом говорил не один раз, при Зеленском минских договоренностей не будет в том виде, в котором они были", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, каковы ожидания Киева от саммита в Швейцарии. Он также заявил о бескомпромиссности властей Украины относительно "независимости, суверенитета, территориальной целостности и справедливого мира". Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240502/ukraina-1943388573.html

https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, андрей ермак, джо байден, киев