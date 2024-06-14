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В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952917266.html
В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет
В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет
На Украине распространяются опасения, что конференция в Швейцарии приведет к новым Минским соглашениям, однако власти страны не пойдут на компромиссы с РФ,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:10
2024-06-14T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
швейцария
украина
владимир зеленский
андрей ермак
джо байден
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На Украине распространяются опасения, что конференция в Швейцарии приведет к новым Минским соглашениям, однако власти страны не пойдут на компромиссы с РФ, заявил в пятницу руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. "Удивительно, что внутри страны сегодня мы видим некие попытки говорить о том, что находят некие документы, неизвестные отчеты и начинают давать им оценки, разгонять на абсолютно ровном месте "зраду" (предательство – ред.). Но важно, что будет в результате. Я могу точно сказать, я об этом говорил не один раз, при Зеленском минских договоренностей не будет в том виде, в котором они были", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, каковы ожидания Киева от саммита в Швейцарии. Он также заявил о бескомпромиссности властей Украины относительно "независимости, суверенитета, территориальной целостности и справедливого мира". Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240502/ukraina-1943388573.html
https://ria.ru/20240527/zelenskiy-1948459997.html
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в мире, россия, швейцария, украина, владимир зеленский, андрей ермак, джо байден, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Джо Байден, Киев
В Киеве заявили, что при Зеленском Минских соглашений не будет

Ермак опасается, что саммит в Швейцарии приведет к новым Минским соглашениям

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. На Украине распространяются опасения, что конференция в Швейцарии приведет к новым Минским соглашениям, однако власти страны не пойдут на компромиссы с РФ, заявил в пятницу руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
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2 мая, 02:59
"Удивительно, что внутри страны сегодня мы видим некие попытки говорить о том, что находят некие документы, неизвестные отчеты и начинают давать им оценки, разгонять на абсолютно ровном месте "зраду" (предательство – ред.). Но важно, что будет в результате. Я могу точно сказать, я об этом говорил не один раз, при Зеленском минских договоренностей не будет в том виде, в котором они были", - сказал Ермак в эфире телеканала "Рада", отвечая на вопрос, каковы ожидания Киева от саммита в Швейцарии.
Он также заявил о бескомпромиссности властей Украины относительно "независимости, суверенитета, территориальной целостности и справедливого мира".
Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ
Срок годности Владимира Зеленского истек
27 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияШвейцарияУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДжо БайденКиев
 
 
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