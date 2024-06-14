СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников
Economist: карьеры чиновников Зеленского зависят от того, как пройдет саммит
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьеры чиновников офиса Владимира Зеленского зависят от того, как пройдет конференция в Швейцарии, сообщает издание Economist со ссылкой на неназванного депутата.
По его словам, офис Зеленского круглосуточно работает над организацией мероприятия. "Мы бросаем все силы на нее (конференцию). На кону карьеры", - добавил он.
Некоторые украинские чиновники в частном порядке критикуют Зеленского за его "дипломатическую наивность". Одно из должностных лиц указало на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.