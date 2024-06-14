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СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952908341.html
СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников
СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников - РИА Новости, 14.06.2024
СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников
Карьеры чиновников офиса Владимира Зеленского зависят от того, как пройдет конференция в Швейцарии, сообщает издание Economist со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:45
2024-06-14T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
швейцария
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьеры чиновников офиса Владимира Зеленского зависят от того, как пройдет конференция в Швейцарии, сообщает издание Economist со ссылкой на неназванного депутата. По его словам, офис Зеленского круглосуточно работает над организацией мероприятия. "Мы бросаем все силы на нее (конференцию). На кону карьеры", - добавил он. Некоторые украинские чиновники в частном порядке критикуют Зеленского за его "дипломатическую наивность". Одно из должностных лиц указало на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
швейцария
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в мире, швейцария, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швейцария, Украина, Владимир Зеленский
СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников

Economist: карьеры чиновников Зеленского зависят от того, как пройдет саммит

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьеры чиновников офиса Владимира Зеленского зависят от того, как пройдет конференция в Швейцарии, сообщает издание Economist со ссылкой на неназванного депутата.
По его словам, офис Зеленского круглосуточно работает над организацией мероприятия. "Мы бросаем все силы на нее (конференцию). На кону карьеры", - добавил он.
Некоторые украинские чиновники в частном порядке критикуют Зеленского за его "дипломатическую наивность". Одно из должностных лиц указало на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвейцарияУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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