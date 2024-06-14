https://ria.ru/20240614/ukraina-1952908341.html

СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников

СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников - РИА Новости, 14.06.2024

СМИ: от результатов саммита в Швейцарии зависят судьбы киевских чиновников

Карьеры чиновников офиса Владимира Зеленского зависят от того, как пройдет конференция в Швейцарии, сообщает издание Economist со ссылкой на неназванного... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:45

2024-06-14T14:45

2024-06-14T14:45

специальная военная операция на украине

в мире

швейцария

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Карьеры чиновников офиса Владимира Зеленского зависят от того, как пройдет конференция в Швейцарии, сообщает издание Economist со ссылкой на неназванного депутата. По его словам, офис Зеленского круглосуточно работает над организацией мероприятия. "Мы бросаем все силы на нее (конференцию). На кону карьеры", - добавил он. Некоторые украинские чиновники в частном порядке критикуют Зеленского за его "дипломатическую наивность". Одно из должностных лиц указало на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но труднореализуемые идеи. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, швейцария, украина, владимир зеленский