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Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 14.06.2024 (обновлено: 14:16 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952887953.html
Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев
Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024
Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев
Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" считает, что саммит в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско, переговоры РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:07
2024-06-14T14:16
специальная военная операция на украине
швейцария
украина
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" считает, что саммит в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско, переговоры в отсутствии РФ бессмысленны."Начинающийся завтра "саммит обречённых" закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные "переговоры" в отсутствие России по мертворождённой формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства", - написал он. По его мнению, оппонентам РФ понятно, что Владимир Зеленский "лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
швейцария
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швейцария, украина
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Украина
Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев

Медведев: конференция в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" считает, что саммит в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско, переговоры в отсутствии РФ бессмысленны.
"Начинающийся завтра "саммит обречённых" закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные "переговоры" в отсутствие России по мертворождённой формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства", - написал он. По его мнению, оппонентам РФ понятно, что Владимир Зеленский "лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции".
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.
Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияУкраина
 
 
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