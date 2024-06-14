https://ria.ru/20240614/ukraina-1952887953.html

Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев

Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев - РИА Новости, 14.06.2024

Саммит в Швейцарии закончится полным фиаско, заявил Медведев

Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" считает, что саммит в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско, переговоры РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:07

2024-06-14T14:07

2024-06-14T14:16

специальная военная операция на украине

швейцария

украина

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во "ВКонтакте" считает, что саммит в Швейцарии по Украине закончится полным фиаско, переговоры в отсутствии РФ бессмысленны."Начинающийся завтра "саммит обречённых" закончится полным фиаско. Ведь бессмысленные "переговоры" в отсутствие России по мертворождённой формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства", - написал он. По его мнению, оппонентам РФ понятно, что Владимир Зеленский "лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции".Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции.Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

швейцария

украина

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швейцария, украина