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Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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13:32 14.06.2024 (обновлено: 13:37 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952871264.html
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине
Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:32
2024-06-14T13:37
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в мире
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для стабилизации ситуации на Украине."Буквально в те же часы, 21 февраля (2014 года - ред.) состоялся по инициативе американской стороны разговор с моим американским визави (Бараком Обамой - ред.). Суть была в следующем: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.По словам президента России, американский лидер назвал данное соглашение шансом для украинского народа остановить насилие. Россия должна была убедить действующего тогда президента Украины вести себя сдержано и не использовать армию для урегулирования мятежей, США в свою очередь призвали бы оппозицию к порядку, добавил Путин.
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украина, сша, в мире, россия, владимир путин, барак обама
Украина, США, В мире, Россия, Владимир Путин, Барак Обама
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине

Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года обсуждал ситуацию на Украине с Обамой

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве. Февраль 2014
Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014 - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Площадь Независимости в Киеве. Февраль 2014. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для стабилизации ситуации на Украине.
"Буквально в те же часы, 21 февраля (2014 года - ред.) состоялся по инициативе американской стороны разговор с моим американским визави (Бараком Обамой - ред.). Суть была в следующем: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.
По словам президента России, американский лидер назвал данное соглашение шансом для украинского народа остановить насилие. Россия должна была убедить действующего тогда президента Украины вести себя сдержано и не использовать армию для урегулирования мятежей, США в свою очередь призвали бы оппозицию к порядку, добавил Путин.
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