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Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине - РИА Новости, 14.06.2024
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине
Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:32
2024-06-14T13:32
2024-06-14T13:37
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барак обама
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для стабилизации ситуации на Украине."Буквально в те же часы, 21 февраля (2014 года - ред.) состоялся по инициативе американской стороны разговор с моим американским визави (Бараком Обамой - ред.). Суть была в следующем: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.По словам президента России, американский лидер назвал данное соглашение шансом для украинского народа остановить насилие. Россия должна была убедить действующего тогда президента Украины вести себя сдержано и не использовать армию для урегулирования мятежей, США в свою очередь призвали бы оппозицию к порядку, добавил Путин.
https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украина, США, В мире, Россия, Владимир Путин, Барак Обама
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине
Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года обсуждал ситуацию на Украине с Обамой