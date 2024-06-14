https://ria.ru/20240614/ukraina-1952871264.html

Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине

Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года говорил с Обамой об Украине

Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:32

2024-06-14T13:32

2024-06-14T13:37

украина

сша

в мире

россия

владимир путин

барак обама

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148179/87/1481798797_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd81596bbbce1d3b5e06fa17043a277b.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что 21 февраля 2014 года у него состоялся диалог с американским лидером и они договорились работать сообща для стабилизации ситуации на Украине."Буквально в те же часы, 21 февраля (2014 года - ред.) состоялся по инициативе американской стороны разговор с моим американским визави (Бараком Обамой - ред.). Суть была в следующем: американский лидер недвусмысленно поддержал киевское соглашение власти и оппозиции", - заявил Путин на встрече с руководством МИД РФ.По словам президента России, американский лидер назвал данное соглашение шансом для украинского народа остановить насилие. Россия должна была убедить действующего тогда президента Украины вести себя сдержано и не использовать армию для урегулирования мятежей, США в свою очередь призвали бы оппозицию к порядку, добавил Путин.

https://ria.ru/20240222/perevorot-1928801221.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, сша, в мире, россия, владимир путин, барак обама