https://ria.ru/20240614/ukraina-1952861413.html

Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной - РИА Новости, 14.06.2024

Путин в 2022 году допускал сохранение Херсонщины и Запорожья за Украиной

Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что в разговоре с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:11

2024-06-14T13:11

2024-06-14T15:29

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Владимир Путин заявил на встрече с руководством МИД, что в разговоре с одним из зарубежных посредников не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при условии сухопутного доступа для России в Крым.Речь шла о переговорах с гостем, который находился в Москве пятого марта 2022 года и якобы заручился поддержкой руководства Франции, Германии и высокопоставленных политиков из США."В целом не исключаю сохранения украинского суверенитета над этими территориями (над Херсонской и Запорожской областями. — Прим. ред.). Однако при условии, что Россия будет иметь прочную сухопутную связь с Крымом. То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут. Юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение", — сказал Путин, говоря о том, что он ответил посреднику.По его словам, подобное решение в окончательном варианте принималось бы не единолично, а после соответствующих консультаций."Сейчас <...> положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может", — отметил президент.Глава государства добавил, что воля людей быть с Россией незыблема, вопрос навсегда закрыт и больше не обсуждается.Читайте в Дзен: "Универсальный солдат". Российская армия захватила ценный трофейПобеда Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов

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https://ria.ru/20240614/putin-1952867209.html

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запорожская область

россия

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Путин о посредничестве зарубежного лидера в марте 2022 года и сухопутном коридоре в Крым Путин рассказал, что пятого марта 2022 в Москве один из зарубежных лидеров предложил свои посреднические усилия по Украине, но спросил про судьбу Херсонской и Запорожской областей. В ответ Путин заявил о возможности сохранения суверенитета над этими регионами за Киевом, но при условии сухопутного доступа в Крым - сервитута. Пятого марта в Москву приезжал израильский премьер Нафтали Беннет. По словам Путина, дальше посредник отправился в Киев, но там его усилия отвергли и обвинили в пророссийской позиции. 2024-06-14T13:11 true PT1M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, украина, владимир путин