https://ria.ru/20240614/ukraina-1952848341.html

Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин

Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024

Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не является конфликтом двух государств, его корни - это результат агрессивной политики Запада. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:47

2024-06-14T12:47

2024-06-14T13:06

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не является конфликтом двух государств, его корни - это результат агрессивной политики Запада."Сразу хочу сказать, кризис, связанный с Украиной - это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними... Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта не в двухсторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до начала спецоперации", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Президент отметил, что если бы конфликт заключался в противоречиях между Россией и Украиной, то русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы.

https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html

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Путин: корни украинского конфликта – это следствие агрессивной политики Запада Путин: корни украинского конфликта – не в двусторонних отношениях, это следствие агрессивной политики Запада 2024-06-14T12:47 true PT0M52S

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Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин