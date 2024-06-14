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Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 14.06.2024 (обновлено: 13:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952848341.html
Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин
Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин - РИА Новости, 14.06.2024
Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не является конфликтом двух государств, его корни - это результат агрессивной политики Запада. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T12:47
2024-06-14T13:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не является конфликтом двух государств, его корни - это результат агрессивной политики Запада."Сразу хочу сказать, кризис, связанный с Украиной - это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними... Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта не в двухсторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до начала спецоперации", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.Президент отметил, что если бы конфликт заключался в противоречиях между Россией и Украиной, то русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы.
https://ria.ru/20240614/pobeda-1952710621.html
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Путин: корни украинского конфликта – это следствие агрессивной политики Запада
Путин: корни украинского конфликта – не в двусторонних отношениях, это следствие агрессивной политики Запада
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в мире, россия, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин
Украинский кризис — это не конфликт двух государств, заявил Путин

Путин: корни конфликта на Украине стали результатом агрессивной политики Запада

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что украинский кризис не является конфликтом двух государств, его корни - это результат агрессивной политики Запада.
"Сразу хочу сказать, кризис, связанный с Украиной - это не конфликт двух государств, тем более двух народов, вызванный какими-то проблемами между ними... Но дело обстоит по-другому. Корни конфликта не в двухсторонних отношениях. События на Украине – прямой результат мирового и европейского развития конца XX – начала XXI века, той агрессивной, бесцеремонной и абсолютно авантюрной политики, которую Запад проводил и проводит все эти годы, задолго до начала спецоперации", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент отметил, что если бы конфликт заключался в противоречиях между Россией и Украиной, то русские и украинцы, которых объединяет общая история и культура, духовные ценности, миллионы родственных, семейных, человеческих связей, нашли бы способ справедливо урегулировать любые вопросы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Победа Запада над Россией оказалась в руках шести мертвецов
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир Путин
 
 
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