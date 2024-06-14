https://ria.ru/20240614/ukraina-1952801237.html

В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы

В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024

В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:42

2024-06-14T10:42

2024-06-14T10:42

в мире

хмельницкая область

украина

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923071_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_5a4f9ecf7ff371c0abda4cfce5ba5ed0.jpg

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20240614/kharkov-1952779060.html

https://ria.ru/20240113/vzryv-1921107162.html

хмельницкая область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хмельницкая область, украина, киев