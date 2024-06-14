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В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024
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10:42 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952801237.html
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:42
2024-06-14T10:42
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240614/kharkov-1952779060.html
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в мире, хмельницкая область, украина, киев
В мире, Хмельницкая область, Украина, Киев
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы

"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы после тревоги

© AP Photo / Francisco SecoУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Харьков - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
09:25
"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Чернигове на фоне тревоги
13 января, 08:58
 
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