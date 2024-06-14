https://ria.ru/20240614/ukraina-1952801237.html
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:42
2024-06-14T10:42
2024-06-14T10:42
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Взрывы прогремели в Хмельницкой области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в пятницу телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. "В Хмельницкой области слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении телеканала. Официальной информации о взрывах пока не поступало. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20240614/kharkov-1952779060.html
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РИА Новости
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В мире, Хмельницкая область, Украина, Киев
В Хмельницкой области на Украине прогремели взрывы
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы после тревоги