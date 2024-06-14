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В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024
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10:38 14.06.2024 (обновлено: 11:33 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952800008.html
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
В Киеве прогремел взрыв, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:38
2024-06-14T11:33
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. "В Киеве был слышен взрыв", — пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в столице и области объявили воздушную тревогу. Кроме того, телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Харькове. При этом на тот момент в регионе не звучала воздушная тревога.Официальной информации о взрывах в обоих городах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240614/germaniya-1952779475.html
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в мире, киев, киевская область
В мире, Киев, Киевская область
В Киеве и Харькове прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале.
«
"В Киеве был слышен взрыв", — пишет издание.
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в столице и области объявили воздушную тревогу.
Кроме того, телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Харькове. При этом на тот момент в регионе не звучала воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах в обоих городах пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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