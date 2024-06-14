https://ria.ru/20240614/ukraina-1952800008.html

В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 14.06.2024

В Киеве и Харькове прогремели взрывы

В Киеве прогремел взрыв, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T10:38

2024-06-14T10:38

2024-06-14T11:33

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Киеве прогремел взрыв, сообщило местное издание "Страна" в Telegram-канале. "В Киеве был слышен взрыв", — пишет издание. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в столице и области объявили воздушную тревогу. Кроме того, телеканал "Общественное" сообщил о взрывах в Харькове. При этом на тот момент в регионе не звучала воздушная тревога.Официальной информации о взрывах в обоих городах пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240614/germaniya-1952779475.html

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киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, киевская область