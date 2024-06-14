https://ria.ru/20240614/ukraina-1952750998.html

Украинский адвокат назвал условие для мобилизации лиц младше 25 лет

Украинский адвокат назвал условие для мобилизации лиц младше 25 лет - РИА Новости, 14.06.2024

Украинский адвокат назвал условие для мобилизации лиц младше 25 лет

Граждане Украины младше 25 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ, если военнообязанные числятся в базе резервистов, сообщил адвокат Ольг Леонтьев, при этом... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T02:06

2024-06-14T02:06

2024-06-14T02:21

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Граждане Украины младше 25 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ, если военнообязанные числятся в базе резервистов, сообщил адвокат Ольг Леонтьев, при этом добавив, что самая частая категория из них "ограничено годные", кто в мирное время был признан непригодным к военной службе. "Резервисты - это те, кто раньше проходили военную службу, окончили военную кафедру или те, кого признали непригодными к прохождению военной службы в мирное время и ограниченно годными для службы в особый период. Третья категория - самая распространенная причина, почему парней до 25 лет забирают на фронт", - приводит слова Леонтьева украинское издание "Фокус". По словам адвоката, так называемый белый билет, который до начала военного положения можно было купить за взятку или получить в связи с реальными проблемами со здоровьем, сейчас оказал мужчинам медвежью услугу. Он пояснил, что раньше тем, что получил "белые билеты", ставили отметку "негоден в мирное время, ограниченно годен в военное время". "Таким образом, они автоматически попадали в категорию "резервистов", и теперь подлежат призыву вне зависимости от возраста", - резюмировал он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. В свою очередь, издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20240613/ukraina-1952540144.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935604975.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины