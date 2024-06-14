https://ria.ru/20240614/ukraina-1952747126.html

Американский сенатор призвал заморозить конфликт на Украине

Американский сенатор призвал заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Американский сенатор призвал заморозить конфликт на Украине

США не заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала наращивать свой военный потенциал на фоне конфликта на Украине, заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:50

2024-06-14T00:50

2024-06-14T09:41

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. США не заинтересованы в том, чтобы Россия продолжала наращивать свой военный потенциал на фоне конфликта на Украине, заявил сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, призвав заморозить боевые действия и закрепить нейтралитет Киева."В наши интересы не входит, чтобы у русских была военная экономика еще пять лет, потому что так они станут еще большими милитаристами", — заявил сенатор. По его мнению, урегулирование конфликта требует закрепление нейтралитета Украины и заморозки территориальных споров. "Что следует сделать и что достижимо в этой ситуации под американским руководством... это заморозка границ приблизительно таким образом, как они выглядят сейчас и, второе, гарантия как независимости Киева, так и его нейтралитета", — предположил сенатор, отметив, что это "фундаментальные вещи, о которых русские просили с самого начала". Вэнс выразил мнение, что именно нейтралитет Украины является принципиальным для России. При этом он также отметил важность долгосрочной поддержки Киева в сфере безопасности со стороны США.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Украины от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Москва никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности России.

https://ria.ru/20240303/konflikt-1930850223.html

https://ria.ru/20240228/ssha-1929887974.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир путин