"Больные подхалимы". Зеленский нашел чем удивить спонсоров

Некоторые западные СМИ утверждают, что Зеленский, возможно, уже не принимает ключевых решений на Украине. Это делает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак,...

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Некоторые западные СМИ утверждают, что Зеленский, возможно, уже не принимает ключевых решений на Украине. Это делает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак, который смог избавиться даже от друзей своего шефа. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Серый кардиналПо сведениям The Times, украинские чиновники недовольны тем, что Зеленский все больше зависит от Ермака. Они обвиняют главу ОП в "накоплении личной власти и узурпации демократических процессов". Особенно актуальным это стало после завершения президентского срока Зеленского.Собеседники The Times называли Ермака "фактическим главой государства", "вице-президентом Украины". Кроме того, зарубежные дипломаты жалуются, что он полностью контролирует доступ к Зеленскому и сам решает, кого удостоить аудиенции. Так, были случаи, когда послы стран G7 шли на встречу с Владимиром Александровичем, но видели перед собой только Андрея Борисовича. В самом ОП все это считают "пропагандистскими атаками", вызванными "прямым, но эффективным" стилем управления Ермака.Именно глава ОП стоит за увольнениями главкома ВСУ Валерия Залужного и вице-премьера Александра Кубракова. Украинские военные рассказали, что Ермак не подпускал Залужного к Зеленскому, так как считал генерала своим конкурентом. "И главкома, и вице-премьера, курировавшего инфраструктуру Украины, уважали в обществе за честность, компетентность и независимость. <…> Вызывает сильное беспокойство то, что Зеленский полагается на горстку подхалимских домашних голосов. Тех, у кого есть прямой доступ к президенту, все меньше, а команда Ермака, наоборот, растет", — констатирует The Times.В апреле Ермак попал в список 100 самых влиятельных в мире персон журнала Time в категории "лидеры". Зеленского там не упомянули. Помимо этого, 18 мая в The Washington Post заявили, что Ермак стал наиболее значимым руководителем администрации президента в истории Украины. И тоже отметили концентрацию в его руках "исключительной власти", практически неотличимой от президентской.Кадры решают всеЕрмак старается ставить своих людей на все ключевые посты. Причем под предлогом антикоррупционных чисток и "обновления" Украины. Одно из его последних завоеваний — СНБО. Секретарем туда назначили бывшего главу внешней разведки Александра Литвиненко, а его предшественник, Алексей Данилов, отправился послом в Молдавию.По инициативе Ермака были уволены замглавы ОП Андрей Смирнов и первый помощник президента Сергей Шефир. Смирнов пришел в ведомство, когда им руководил друг Зеленского Андрей Богдан. Курировал судебную систему. Сооснователь "Квартала 95" Шефир с 2019 года помогал Зеленскому выстраивать диалог с олигархами. В итоге в ОП больше нет людей, назначенных до того, как его возглавил Ермак.А ставленников Ермака очень сложно уволить. Например, замглавы ОП Олега Татарова с 2020-го обвиняют в хищении 18 миллионов гривен (около 446 тысяч долларов), выделенных на жилье для военных. Два антикоррупционных ведомства — НАБУ и САП — завершили расследования в конце 2022 года. При этом во время Евромайдана Татаров занимал пост замруководителя Главного следственного управления МВД и часто комментировал от имени ведомства действия протестующих. Он избежал люстрации, но все равно считается одним из символов эпохи Виктора Януковича.Призраки УкраиныДля украинцев влияние Ермака на Зеленского давно не новость. Так, политолог Алексей Кошель рассказал одному из местных изданий, что лично слышал от некоторых членов правительства об отчетах не перед премьер-министром Денисом Шмыгалем, а напрямую перед ОП.По его словам, Ермак еще не заменил собой Зеленского, но полностью его контролирует. "Когда мы анализируем публичные встречи, празднования, многое другое, очевидно, что Ермак остается самым влиятельным человеком", — говорит Кошель. По его мнению, сложившаяся система принятия решений в стране "нелогичная, неестественная и больная".Другой украинский политолог, Игорь Рейтерович, считает важным как можно скорее решить проблему концентрации власти в руках Ермака. "Человек, который является де-факто премьером, министром иностранных дел, вице-президентом и многим другим, юридически ни за что не отвечает. <…> Статус главы ОП не определен в законодательстве, в отличие от прав, обязанностей и ответственности народных депутатов или министров", — поясняет он.И предупреждает: при негативном развитии событий все сотрудники президентского офиса, включая Ермака, могут в любой момент исчезнуть — и к ним не будет никаких претензий. "Они — призраки для действующей нормативно-правовой базы. <…> Рано или поздно это приведет к какой-то очень критической ситуации. И она явно не пойдет на пользу Украине", — заключает эксперт.Российский политолог Александр Дудчак отметил, что именно Ермак познакомил Зеленского с главой МИ-6 и его влияние на Украину постоянно возрастало. "С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу. Ермак — одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра", — указал эксперт в беседе с РИА Новости.Он не исключает, что в случае потери интереса к Зеленскому, который и так не представляет для Запада никакой особенной ценности, Ермак окажется одним из главных кандидатов в президенты.

