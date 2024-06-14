Рейтинг@Mail.ru
"Больные подхалимы". Зеленский нашел чем удивить спонсоров - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.06.2024 (обновлено: 08:06 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952217480.html
"Больные подхалимы". Зеленский нашел чем удивить спонсоров
"Больные подхалимы". Зеленский нашел чем удивить спонсоров - РИА Новости, 14.06.2024
"Больные подхалимы". Зеленский нашел чем удивить спонсоров
Некоторые западные СМИ утверждают, что Зеленский, возможно, уже не принимает ключевых решений на Украине. Это делает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T08:00
2024-06-14T08:06
украина
андрей ермак
владимир зеленский
валерий залужный
ми-6
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_6331c77b6878695b972130c402198da1.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Некоторые западные СМИ утверждают, что Зеленский, возможно, уже не принимает ключевых решений на Украине. Это делает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак, который смог избавиться даже от друзей своего шефа. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.Серый кардиналПо сведениям The Times, украинские чиновники недовольны тем, что Зеленский все больше зависит от Ермака. Они обвиняют главу ОП в "накоплении личной власти и узурпации демократических процессов". Особенно актуальным это стало после завершения президентского срока Зеленского.Собеседники The Times называли Ермака "фактическим главой государства", "вице-президентом Украины". Кроме того, зарубежные дипломаты жалуются, что он полностью контролирует доступ к Зеленскому и сам решает, кого удостоить аудиенции. Так, были случаи, когда послы стран G7 шли на встречу с Владимиром Александровичем, но видели перед собой только Андрея Борисовича. В самом ОП все это считают "пропагандистскими атаками", вызванными "прямым, но эффективным" стилем управления Ермака.Именно глава ОП стоит за увольнениями главкома ВСУ Валерия Залужного и вице-премьера Александра Кубракова. Украинские военные рассказали, что Ермак не подпускал Залужного к Зеленскому, так как считал генерала своим конкурентом. "И главкома, и вице-премьера, курировавшего инфраструктуру Украины, уважали в обществе за честность, компетентность и независимость. &lt;…&gt; Вызывает сильное беспокойство то, что Зеленский полагается на горстку подхалимских домашних голосов. Тех, у кого есть прямой доступ к президенту, все меньше, а команда Ермака, наоборот, растет", — констатирует The Times.В апреле Ермак попал в список 100 самых влиятельных в мире персон журнала Time в категории "лидеры". Зеленского там не упомянули. Помимо этого, 18 мая в The Washington Post заявили, что Ермак стал наиболее значимым руководителем администрации президента в истории Украины. И тоже отметили концентрацию в его руках "исключительной власти", практически неотличимой от президентской.Кадры решают всеЕрмак старается ставить своих людей на все ключевые посты. Причем под предлогом антикоррупционных чисток и "обновления" Украины. Одно из его последних завоеваний — СНБО. Секретарем туда назначили бывшего главу внешней разведки Александра Литвиненко, а его предшественник, Алексей Данилов, отправился послом в Молдавию.По инициативе Ермака были уволены замглавы ОП Андрей Смирнов и первый помощник президента Сергей Шефир. Смирнов пришел в ведомство, когда им руководил друг Зеленского Андрей Богдан. Курировал судебную систему. Сооснователь "Квартала 95" Шефир с 2019 года помогал Зеленскому выстраивать диалог с олигархами. В итоге в ОП больше нет людей, назначенных до того, как его возглавил Ермак.А ставленников Ермака очень сложно уволить. Например, замглавы ОП Олега Татарова с 2020-го обвиняют в хищении 18 миллионов гривен (около 446 тысяч долларов), выделенных на жилье для военных. Два антикоррупционных ведомства — НАБУ и САП — завершили расследования в конце 2022 года. При этом во время Евромайдана Татаров занимал пост замруководителя Главного следственного управления МВД и часто комментировал от имени ведомства действия протестующих. Он избежал люстрации, но все равно считается одним из символов эпохи Виктора Януковича.Призраки УкраиныДля украинцев влияние Ермака на Зеленского давно не новость. Так, политолог Алексей Кошель рассказал одному из местных изданий, что лично слышал от некоторых членов правительства об отчетах не перед премьер-министром Денисом Шмыгалем, а напрямую перед ОП.По его словам, Ермак еще не заменил собой Зеленского, но полностью его контролирует. "Когда мы анализируем публичные встречи, празднования, многое другое, очевидно, что Ермак остается самым влиятельным человеком", — говорит Кошель. По его мнению, сложившаяся система принятия решений в стране "нелогичная, неестественная и больная".Другой украинский политолог, Игорь Рейтерович, считает важным как можно скорее решить проблему концентрации власти в руках Ермака. "Человек, который является де-факто премьером, министром иностранных дел, вице-президентом и многим другим, юридически ни за что не отвечает. &lt;…&gt; Статус главы ОП не определен в законодательстве, в отличие от прав, обязанностей и ответственности народных депутатов или министров", — поясняет он.И предупреждает: при негативном развитии событий все сотрудники президентского офиса, включая Ермака, могут в любой момент исчезнуть — и к ним не будет никаких претензий. "Они — призраки для действующей нормативно-правовой базы. &lt;…&gt; Рано или поздно это приведет к какой-то очень критической ситуации. И она явно не пойдет на пользу Украине", — заключает эксперт.Российский политолог Александр Дудчак отметил, что именно Ермак познакомил Зеленского с главой МИ-6 и его влияние на Украину постоянно возрастало. "С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу. Ермак — одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра", — указал эксперт в беседе с РИА Новости.Он не исключает, что в случае потери интереса к Зеленскому, который и так не представляет для Запада никакой особенной ценности, Ермак окажется одним из главных кандидатов в президенты.
https://ria.ru/20240610/ukraina-1951368287.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eeebee9abab14ec5bba97d31522b11cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, андрей ермак, владимир зеленский, валерий залужный, ми-6
Украина, Андрей Ермак, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Ми-6
"Больные подхалимы". Зеленский нашел чем удивить спонсоров

Политолог Дудчак: Ермак может стать следующим президентом Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Михаил Катков. Некоторые западные СМИ утверждают, что Зеленский, возможно, уже не принимает ключевых решений на Украине. Это делает глава офиса президента (ОП) Андрей Ермак, который смог избавиться даже от друзей своего шефа. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Серый кардинал

По сведениям The Times, украинские чиновники недовольны тем, что Зеленский все больше зависит от Ермака. Они обвиняют главу ОП в "накоплении личной власти и узурпации демократических процессов". Особенно актуальным это стало после завершения президентского срока Зеленского.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
Собеседники The Times называли Ермака "фактическим главой государства", "вице-президентом Украины". Кроме того, зарубежные дипломаты жалуются, что он полностью контролирует доступ к Зеленскому и сам решает, кого удостоить аудиенции. Так, были случаи, когда послы стран G7 шли на встречу с Владимиром Александровичем, но видели перед собой только Андрея Борисовича. В самом ОП все это считают "пропагандистскими атаками", вызванными "прямым, но эффективным" стилем управления Ермака.
Именно глава ОП стоит за увольнениями главкома ВСУ Валерия Залужного и вице-премьера Александра Кубракова. Украинские военные рассказали, что Ермак не подпускал Залужного к Зеленскому, так как считал генерала своим конкурентом. "И главкома, и вице-премьера, курировавшего инфраструктуру Украины, уважали в обществе за честность, компетентность и независимость. <…> Вызывает сильное беспокойство то, что Зеленский полагается на горстку подхалимских домашних голосов. Тех, у кого есть прямой доступ к президенту, все меньше, а команда Ермака, наоборот, растет", — констатирует The Times.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
В апреле Ермак попал в список 100 самых влиятельных в мире персон журнала Time в категории "лидеры". Зеленского там не упомянули. Помимо этого, 18 мая в The Washington Post заявили, что Ермак стал наиболее значимым руководителем администрации президента в истории Украины. И тоже отметили концентрацию в его руках "исключительной власти", практически неотличимой от президентской.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
"США испугались". Россия достигла важной цели на Украине
10 июня, 08:00

Кадры решают все

Ермак старается ставить своих людей на все ключевые посты. Причем под предлогом антикоррупционных чисток и "обновления" Украины. Одно из его последних завоеваний — СНБО. Секретарем туда назначили бывшего главу внешней разведки Александра Литвиненко, а его предшественник, Алексей Данилов, отправился послом в Молдавию.
© AP Photo / Hanna ArhirovaСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
По инициативе Ермака были уволены замглавы ОП Андрей Смирнов и первый помощник президента Сергей Шефир. Смирнов пришел в ведомство, когда им руководил друг Зеленского Андрей Богдан. Курировал судебную систему. Сооснователь "Квартала 95" Шефир с 2019 года помогал Зеленскому выстраивать диалог с олигархами. В итоге в ОП больше нет людей, назначенных до того, как его возглавил Ермак.
А ставленников Ермака очень сложно уволить. Например, замглавы ОП Олега Татарова с 2020-го обвиняют в хищении 18 миллионов гривен (около 446 тысяч долларов), выделенных на жилье для военных. Два антикоррупционных ведомства — НАБУ и САП — завершили расследования в конце 2022 года. При этом во время Евромайдана Татаров занимал пост замруководителя Главного следственного управления МВД и часто комментировал от имени ведомства действия протестующих. Он избежал люстрации, но все равно считается одним из символов эпохи Виктора Януковича.
© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир

Призраки Украины

Для украинцев влияние Ермака на Зеленского давно не новость. Так, политолог Алексей Кошель рассказал одному из местных изданий, что лично слышал от некоторых членов правительства об отчетах не перед премьер-министром Денисом Шмыгалем, а напрямую перед ОП.
По его словам, Ермак еще не заменил собой Зеленского, но полностью его контролирует. "Когда мы анализируем публичные встречи, празднования, многое другое, очевидно, что Ермак остается самым влиятельным человеком", — говорит Кошель. По его мнению, сложившаяся система принятия решений в стране "нелогичная, неестественная и больная".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Другой украинский политолог, Игорь Рейтерович, считает важным как можно скорее решить проблему концентрации власти в руках Ермака. "Человек, который является де-факто премьером, министром иностранных дел, вице-президентом и многим другим, юридически ни за что не отвечает. <…> Статус главы ОП не определен в законодательстве, в отличие от прав, обязанностей и ответственности народных депутатов или министров", — поясняет он.
И предупреждает: при негативном развитии событий все сотрудники президентского офиса, включая Ермака, могут в любой момент исчезнуть — и к ним не будет никаких претензий. "Они — призраки для действующей нормативно-правовой базы. <…> Рано или поздно это приведет к какой-то очень критической ситуации. И она явно не пойдет на пользу Украине", — заключает эксперт.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Глава офиса президента Андрей Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Глава офиса президента Андрей Ермак
Российский политолог Александр Дудчак отметил, что именно Ермак познакомил Зеленского с главой МИ-6 и его влияние на Украину постоянно возрастало. "С учетом того, что даже на Западе теперь сомневаются в легитимности Зеленского, Ермак вполне может представлять для него угрозу. Ермак — одна из ключевых фигур в украинской системе власти, и ранее он претендовал как минимум на пост премьер-министра", — указал эксперт в беседе с РИА Новости.
Он не исключает, что в случае потери интереса к Зеленскому, который и так не представляет для Запада никакой особенной ценности, Ермак окажется одним из главных кандидатов в президенты.
 
УкраинаАндрей ЕрмакВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйМи-6
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала