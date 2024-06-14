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Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/udary-1952902113.html
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области - РИА Новости, 14.06.2024
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:32
2024-06-14T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилетело по железной дороге, по которой из Вольнянска в сторону Синельникова и Павлограда в последние пару дней идут эшелоны с техникой, ГСМ и личным составом", - сказал собеседник агентства. Он процитировал сообщение от агента сопротивления из Запорожской области: "В 2.12 дом подпрыгнул... открылась форточка. По железке движение, составы один за другим со стороны Вольнянска. На ж/д вокзале слышны гудки, скорее всего составы встали". Лебедев отметил, что удары наносились "по остановившимся составам, сложно подсчитать уничтоженную технику". Есть сведения как о потерях среди личного состава ВСУ, так и о дезертировавших украинских военных, добавил он.
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в мире, запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области

Лебедев: ВС России нанесли удары по ж/д в подконтрольной Киеву части Запорожья

© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Прилетело по железной дороге, по которой из Вольнянска в сторону Синельникова и Павлограда в последние пару дней идут эшелоны с техникой, ГСМ и личным составом", - сказал собеседник агентства.
Он процитировал сообщение от агента сопротивления из Запорожской области: "В 2.12 дом подпрыгнул... открылась форточка. По железке движение, составы один за другим со стороны Вольнянска. На ж/д вокзале слышны гудки, скорее всего составы встали".
Лебедев отметил, что удары наносились "по остановившимся составам, сложно подсчитать уничтоженную технику". Есть сведения как о потерях среди личного состава ВСУ, так и о дезертировавших украинских военных, добавил он.
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11:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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