https://ria.ru/20240614/udary-1952902113.html

Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области

Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области - РИА Новости, 14.06.2024

Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:32

2024-06-14T14:32

2024-06-14T14:32

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ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилетело по железной дороге, по которой из Вольнянска в сторону Синельникова и Павлограда в последние пару дней идут эшелоны с техникой, ГСМ и личным составом", - сказал собеседник агентства. Он процитировал сообщение от агента сопротивления из Запорожской области: "В 2.12 дом подпрыгнул... открылась форточка. По железке движение, составы один за другим со стороны Вольнянска. На ж/д вокзале слышны гудки, скорее всего составы встали". Лебедев отметил, что удары наносились "по остановившимся составам, сложно подсчитать уничтоженную технику". Есть сведения как о потерях среди личного состава ВСУ, так и о дезертировавших украинских военных, добавил он.

https://ria.ru/20240614/kiev-1952814374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф