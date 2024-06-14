https://ria.ru/20240614/udary-1952902113.html
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области - РИА Новости, 14.06.2024
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области
Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:32
2024-06-14T14:32
2024-06-14T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Прилетело по железной дороге, по которой из Вольнянска в сторону Синельникова и Павлограда в последние пару дней идут эшелоны с техникой, ГСМ и личным составом", - сказал собеседник агентства. Он процитировал сообщение от агента сопротивления из Запорожской области: "В 2.12 дом подпрыгнул... открылась форточка. По железке движение, составы один за другим со стороны Вольнянска. На ж/д вокзале слышны гудки, скорее всего составы встали". Лебедев отметил, что удары наносились "по остановившимся составам, сложно подсчитать уничтоженную технику". Есть сведения как о потерях среди личного состава ВСУ, так и о дезертировавших украинских военных, добавил он.
https://ria.ru/20240614/kiev-1952814374.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ
Подполье сообщило об ударах по железной дороге в Запорожской области
Лебедев: ВС России нанесли удары по ж/д в подконтрольной Киеву части Запорожья
ДОНЕЦК, 14 июн - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли серию ударов по железной дороге в Запорожской области, уничтожен личный состав ВСУ, который находился в составах, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Прилетело по железной дороге, по которой из Вольнянска в сторону Синельникова и Павлограда в последние пару дней идут эшелоны с техникой, ГСМ и личным составом", - сказал собеседник агентства.
Он процитировал сообщение от агента сопротивления из Запорожской области: "В 2.12 дом подпрыгнул... открылась форточка. По железке движение, составы один за другим со стороны Вольнянска. На ж/д вокзале слышны гудки, скорее всего составы встали".
Лебедев отметил, что удары наносились "по остановившимся составам, сложно подсчитать уничтоженную технику". Есть сведения как о потерях среди личного состава ВСУ, так и о дезертировавших украинских военных, добавил он.