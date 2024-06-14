https://ria.ru/20240614/ubiystvo-1952936537.html

Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле

Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле - РИА Новости, 14.06.2024

Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле

Тульский областной суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Украины, ради наживы убившего в 2015 году семью украинских беженцев, включая... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T15:54

2024-06-14T15:54

2024-06-14T15:54

происшествия

алексин

украина

россия

тульский областной суд

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Тульский областной суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Украины, ради наживы убившего в 2015 году семью украинских беженцев, включая двоих детей, и затем скрывшегося у себя на родине, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура. Следствием и судом установлено, что трагедия произошла 28 декабря 2015 года в квартире в тульском Алексине. "Осуждённый в целях завладения имуществом ранее знакомой ему семьи совершил убийство 30-летней женщины и ее детей – полуторагодовалой девочки и шестилетнего мальчика, нанеся им множественные колото-резаные ранения, от которых все трое скончались на месте преступления", - говорится в сообщении. После этого мужчина похитил из квартиры деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны на общую сумму, по данным Тульского областного суда, в размере более 500 тысяч рублей. В тот же день, осознавая, что глава семьи обратится в полицию, он встретился с еще не знавшим о судьбе жены и детей мужчиной на территории Алексина и в салоне автомобиля заколол его. Тела убитых были обнаружены спустя несколько дней. "Была установлена причастность к совершению преступления гражданина Украины 1983 года рождения, который так же, как и убитая им семья, являлся беженцем и проживал на территории города Алексина. Сразу после совершения преступления мужчина покинул территорию Тульской области", - информирует СУСК. Известно, что мужчина вернулся на родину. В настоящее время он находится в международном розыске. По данным прокуратуры Тульской области, с учетом того, что иностранец обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и есть сведения, что он находится за пределами РФ, уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимого. "Тульский областной суд приговорил… гражданина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.

https://ria.ru/20231219/ubiystvo-1916835882.html

https://ria.ru/20230915/devochka-1896551428.html

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происшествия, алексин, украина, россия, тульский областной суд