Жителя Украины заочно осудили за убийство семи земляков в Туле
Жителя Украины заочно осудили пожизненно за убийство семи земляков в Туле
Статуя богини правосудия. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Тульский областной суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Украины, ради наживы убившего в 2015 году семью украинских беженцев, включая двоих детей, и затем скрывшегося у себя на родине, сообщают СУСК России по региону и областная прокуратура.
Следствием и судом установлено, что трагедия произошла 28 декабря 2015 года в квартире в тульском Алексине. "Осуждённый в целях завладения имуществом ранее знакомой ему семьи совершил убийство 30-летней женщины и ее детей – полуторагодовалой девочки и шестилетнего мальчика, нанеся им множественные колото-резаные ранения, от которых все трое скончались на месте преступления", - говорится в сообщении.
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После этого мужчина похитил из квартиры деньги, ювелирные украшения и мобильные телефоны на общую сумму, по данным Тульского областного суда, в размере более 500 тысяч рублей.
В тот же день, осознавая, что глава семьи обратится в полицию, он встретился с еще не знавшим о судьбе жены и детей мужчиной на территории Алексина и в салоне автомобиля заколол его. Тела убитых были обнаружены спустя несколько дней.
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"Была установлена причастность к совершению преступления гражданина Украины 1983 года рождения, который так же, как и убитая им семья, являлся беженцем и проживал на территории города Алексина. Сразу после совершения преступления мужчина покинул территорию Тульской области", - информирует СУСК.
Известно, что мужчина вернулся на родину. В настоящее время он находится в международном розыске. По данным прокуратуры Тульской области, с учетом того, что иностранец обвиняется в совершении особо тяжких преступлений и есть сведения, что он находится за пределами РФ, уголовное дело рассмотрено по существу в отсутствие подсудимого.
"Тульский областной суд приговорил… гражданина к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении прокуратуры.
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