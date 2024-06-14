https://ria.ru/20240614/turtsiya-1953046063.html

В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию

В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию - РИА Новости, 14.06.2024

В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию

Последние шаги Запада показывают, что там начали "лучше понимать" Турцию, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:43

2024-06-14T23:43

2024-06-14T23:43

в мире

турция

омер челик

f-16

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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Последние шаги Запада показывают, что там начали "лучше понимать" Турцию, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. "Подзаголовок позитивных переговоров должен звучать так: "Запад начал правильно понимать Турцию", а не "Турция бросила якорь Западу". Мы находимся в хорошей точке в отношении F-16… Запад не понял Турцию правильно. Турция - суверенная страна. У нее есть силы и возможности для обеспечения собственной безопасности. Ее безопасность не подлежит никаким переговорам… Эти последние шаги показывают, что Запад правильно понимает Турцию и правильно ее позиционирует", - сказал Челик в интервью телеканалу Habertürk.

https://ria.ru/20240206/shantazh-1925680275.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, омер челик, f-16