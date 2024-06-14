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В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию - РИА Новости, 14.06.2024
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23:43 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/turtsiya-1953046063.html
В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию
В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию - РИА Новости, 14.06.2024
В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию
Последние шаги Запада показывают, что там начали "лучше понимать" Турцию, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T23:43
2024-06-14T23:43
в мире
турция
омер челик
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Последние шаги Запада показывают, что там начали "лучше понимать" Турцию, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. "Подзаголовок позитивных переговоров должен звучать так: "Запад начал правильно понимать Турцию", а не "Турция бросила якорь Западу". Мы находимся в хорошей точке в отношении F-16… Запад не понял Турцию правильно. Турция - суверенная страна. У нее есть силы и возможности для обеспечения собственной безопасности. Ее безопасность не подлежит никаким переговорам… Эти последние шаги показывают, что Запад правильно понимает Турцию и правильно ее позиционирует", - сказал Челик в интервью телеканалу Habertürk.
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в мире, турция, омер челик, f-16
В мире, Турция, Омер Челик, F-16
В Турции заявили, что Запад начал "лучше понимать" Турцию

Представитель правящей партии Турции Челик: Запад начал "лучше понимать" Турцию

© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Последние шаги Запада показывают, что там начали "лучше понимать" Турцию, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
"Подзаголовок позитивных переговоров должен звучать так: "Запад начал правильно понимать Турцию", а не "Турция бросила якорь Западу". Мы находимся в хорошей точке в отношении F-16… Запад не понял Турцию правильно. Турция - суверенная страна. У нее есть силы и возможности для обеспечения собственной безопасности. Ее безопасность не подлежит никаким переговорам… Эти последние шаги показывают, что Запад правильно понимает Турцию и правильно ее позиционирует", - сказал Челик в интервью телеканалу Habertürk.
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