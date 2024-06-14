https://ria.ru/20240614/turtsiya-1953043468.html

В Турции заявили, что не видят пользы в эмбарго против России

В Турции заявили, что не видят пользы в эмбарго против России - РИА Новости, 14.06.2024

В Турции заявили, что не видят пользы в эмбарго против России

Турция "не видит пользы" в навязываемом Западом установлении санкционного эмбарго против России и Ирана, заявил официальный представитель правящей в Турции... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T23:12

2024-06-14T23:12

2024-06-14T23:12

в мире

россия

турция

иран

омер челик

ибрагим калын

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АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Турция "не видит пользы" в навязываемом Западом установлении санкционного эмбарго против России и Ирана, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик. "Конфликт на Украине – рядом с нами. Не может быть одинаковой оценки у стран, одна из которых расположена вдали от этого конфликта и страны – члена альянса, которая ближе. У нас на границах террористическая угроза, ситуация на Балканах. Мы готовы кооперировать с нашими союзниками… Мы хотели вести борьбу с ДАЕШ (арабский акроним ИГ, которая запрещена в РФ как террористическая организация - ред.) совместными усилиями… Но говорить нам, что примените эмбарго на Россию, Иран. Мы не видим здесь результатов и пользы", - сказал Челик в интервью телеканалу Habertürk. Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, турция, иран, омер челик, ибрагим калын