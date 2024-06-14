В Турции заявили, что не видят пользы в эмбарго против России
Представитель АK Parti Турция не видит пользы в эмбарго против России и Ирана
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Турция "не видит пользы" в навязываемом Западом установлении санкционного эмбарго против России и Ирана, заявил официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик.
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"Конфликт на Украине – рядом с нами. Не может быть одинаковой оценки у стран, одна из которых расположена вдали от этого конфликта и страны – члена альянса, которая ближе. У нас на границах террористическая угроза, ситуация на Балканах. Мы готовы кооперировать с нашими союзниками… Мы хотели вести борьбу с ДАЕШ (арабский акроним ИГ, которая запрещена в РФ как террористическая организация - ред.) совместными усилиями… Но говорить нам, что примените эмбарго на Россию, Иран. Мы не видим здесь результатов и пользы", - сказал Челик в интервью телеканалу Habertürk.
Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.