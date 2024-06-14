https://ria.ru/20240614/turtsiya-1952785353.html

Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме

Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2024

Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме

Россия хочет принять участие в проекте новой АЭС в турецком Синопе, генподрядчиком будет местная компания, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:45

2024-06-14T09:45

2024-06-14T09:45

турция

россия

синоп (провинция)

павел завальный

госдума рф

аэс "аккую"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Россия хочет принять участие в проекте новой АЭС в турецком Синопе, генподрядчиком будет местная компания, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Да, в Турции планируется строить АЭС две большие. Российская сторона хочет принять участие в проекте в Синопе. Это четыре блока - два блока по два блока. Каждый блок по 1250 мегаватт. Схема предлагается 50 на 50. Проект финансируем, представляется для совместного привлечения инвестиций. Турецкий генподрядчик", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. По его словам, турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. "У "Росатома" есть конкурентные преимущества в этом плане. Первое - то, что сейчас строится АЭС "Аккую". Второе – самые лучшие в мире реакторы. Третье - стопроцентное, подготовленный персонал. Четвертая – стоимость. Я думаю, решение Турции случится в ближайший год. У Турции амбициозные планы по увеличению мощностей атомной энергетики к 2025 году. Я на 90 процентов уверен, что это будет российский проект. Понимая наши конкретные преимущества", - сказал Завальный.

https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html

https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html

турция

россия

синоп (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, россия, синоп (провинция), павел завальный, госдума рф, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"