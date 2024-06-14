https://ria.ru/20240614/turtsiya-1952785353.html
Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме
Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2024
Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме
Россия хочет принять участие в проекте новой АЭС в турецком Синопе, генподрядчиком будет местная компания, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T09:45
2024-06-14T09:45
2024-06-14T09:45
турция
россия
синоп (провинция)
павел завальный
госдума рф
аэс "аккую"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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АНКАРА, 14 июн – РИА Новости. Россия хочет принять участие в проекте новой АЭС в турецком Синопе, генподрядчиком будет местная компания, сообщил глава комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный. Делегация Госдумы нанесла рабочий визит в Турцию, ознакомилась на месте со строительством АЭС "Аккую", провела встречи в парламенте и министерстве энергетики и природных ресурсов Турции. "Да, в Турции планируется строить АЭС две большие. Российская сторона хочет принять участие в проекте в Синопе. Это четыре блока - два блока по два блока. Каждый блок по 1250 мегаватт. Схема предлагается 50 на 50. Проект финансируем, представляется для совместного привлечения инвестиций. Турецкий генподрядчик", - заявил Завальный на встрече с журналистами по итогам переговоров в Турции. По его словам, турецкая сторона рассматривает также варианты строительства АЭС с корейскими, китайскими визами. "У "Росатома" есть конкурентные преимущества в этом плане. Первое - то, что сейчас строится АЭС "Аккую". Второе – самые лучшие в мире реакторы. Третье - стопроцентное, подготовленный персонал. Четвертая – стоимость. Я думаю, решение Турции случится в ближайший год. У Турции амбициозные планы по увеличению мощностей атомной энергетики к 2025 году. Я на 90 процентов уверен, что это будет российский проект. Понимая наши конкретные преимущества", - сказал Завальный.
https://ria.ru/20240607/gvineya-1951284315.html
https://ria.ru/20240324/turtsiya-1935530218.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, россия, синоп (провинция), павел завальный, госдума рф, аэс "аккую", государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Турция, Россия, Синоп (провинция), Павел Завальный, Госдума РФ, АЭС "Аккую", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС Турции, заявили в Госдуме
Завальный: Россия хочет участвовать в проекте новой АЭС в турецком Синопе