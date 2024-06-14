https://ria.ru/20240614/tstak-1952786714.html

В КНДР назвали конференцию по Украине фарсом

В КНДР назвали конференцию по Украине фарсом - РИА Новости, 14.06.2024

В КНДР назвали конференцию по Украине фарсом

Конференция по Украине без участия России является "абсурдом" и станет "фарсом", пропагандирующим конфронтацию, так как проводится не ради достижения мира, а... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T09:51

2024-06-14T09:51

2024-06-14T11:32

в мире

россия

швейцария

украина

джо байден

си цзиньпин

луис инасиу лула да силва

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СЕУЛ, 14 июн – РИА Новости. Конференция по Украине без участия России является "абсурдом" и станет "фарсом", пропагандирующим конфронтацию, так как проводится не ради достижения мира, а чтобы компенсировать "жалкое" положение Киева и усталость НАТО от поддержки Украины, заявило в комментарии Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК)."По мере приближения конференции всё более проявляются недобросовестные намерения США, Запада и марионеточного режима Зеленского, которые искусно используют даже стремление человечества к миру", - пишет ЦТАК. Как отмечает агентство, Зеленский ведет "попрошайническую дипломатию", а США, являясь "основным виновником" текущего украинского кризиса, пытаются создать международную коалицию по давлению на Россию, чтобы компенсировать "жалкое положение своих пособников" и растущую "усталость" от поддержки Украины среди членов НАТО. "Несмотря на привлекательное название конференции, говорить о каком-либо "мире" без участия России, основного участника урегулирования украинского вопроса, является абсурдом… Эта встреча не может быть конференцией за диалог и мир, а станет фарсом, пропагандирующим конфронтацию и расширение войны", - пишет агентство. ЦТАК заявляет, что для действительного разрешения украинского кризиса США и Украине стоит перестать выставлять нереалистичные "ультиматумы", в то время как Россия одерживает победу, и, отказавшись от "лицемерия", честно усадить обе стороны за стол переговоров "на равных условиях". Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине на курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции неприемлема для РФ, так как речь идёт об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240424/tsel-1941907327.html

https://ria.ru/20231114/postavki-1909275775.html

россия

швейцария

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в мире, россия, швейцария, украина, джо байден, си цзиньпин, луис инасиу лула да силва