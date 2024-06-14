В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Черкасской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
В частности, по данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В Харьковской области сигнал тревоги объявили в 16.05 мск. На остальные указанные регионы тревога распространилась в период с 17.39 по 17.42.
Ранее в пятницу воздушная тревога дважды была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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