https://ria.ru/20240614/trevoga-1952978914.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.06.2024

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:58

2024-06-14T17:58

2024-06-14T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

одесская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в семи областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В частности, по данным ресурса, сигнал тревоги звучит в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. В Харьковской области сигнал тревоги объявили в 16.05 мск. На остальные указанные регионы тревога распространилась в период с 17.39 по 17.42. Ранее в пятницу воздушная тревога дважды была объявлена на всей территории Украины, спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

одесская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, одесская область, харьковская область, вооруженные силы рф