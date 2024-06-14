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Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии - РИА Новости, 14.06.2024
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13:54 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/transport-1952883137.html
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:54
2024-06-14T13:54
россия
евразия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии. "И, разумеется, необходимо продолжать усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
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россия, евразия, владимир путин, политика
Россия, Евразия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии

Путин призвал продолжать усилия по развитию транспортных коридоров в Евразии

© AFP 2024 / NATALIA KOLESNIKOVAВладимир Путин на встрече с руководством МИД
Владимир Путин на встрече с руководством МИД - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AFP 2024 / NATALIA KOLESNIKOVA
Владимир Путин на встрече с руководством МИД
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии.
"И, разумеется, необходимо продолжать усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
В России рассмотрят создание Центрально-Евразийского транспортного коридора
12 октября 2023, 19:18
 
РоссияЕвразияВладимир ПутинПолитика
 
 
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