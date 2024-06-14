https://ria.ru/20240614/transport-1952883137.html

Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии

Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии - РИА Новости, 14.06.2024

Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T13:54

2024-06-14T13:54

2024-06-14T13:54

россия

евразия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии. "И, разумеется, необходимо продолжать усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.

https://ria.ru/20231012/koridor-1902362709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, евразия, владимир путин, политика