https://ria.ru/20240614/transport-1952883137.html
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии - РИА Новости, 14.06.2024
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T13:54
2024-06-14T13:54
2024-06-14T13:54
россия
евразия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952881842_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9a241764b3a1e6a68a414fdc04e3b24.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо продолжать усилия по развитию транспортных международных коридоров в Евразии. "И, разумеется, необходимо продолжать усилия по развитию международных транспортных коридоров в Евразии", - сказал Путин на встрече с руководством МИД РФ.
https://ria.ru/20231012/koridor-1902362709.html
россия
евразия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0e/1952881842_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_263a17c29368d6943c84509f18d696db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразия, владимир путин, политика
Россия, Евразия, Владимир Путин, Политика
Путин призвал продолжать развивать транспортные коридоры в Евразии
Путин призвал продолжать усилия по развитию транспортных коридоров в Евразии