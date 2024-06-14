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В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа - РИА Новости, 14.06.2024
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11:16 14.06.2024 (обновлено: 11:44 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/tramp-1952812226.html
В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа
В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа - РИА Новости, 14.06.2024
В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа
Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, которое накануне подписали... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:16
2024-06-14T11:44
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
джо байден
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, которое накануне подписали Владимир Зеленский и Джо Байден, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников."Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению соглашения, поскольку &lt;…&gt; оно не будет ратифицировано конгрессом", —подчеркнули высокопоставленные лица.Отмечается, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины, поэтому, с учетом того, что Трамп опережает Байдена в предвыборной гонке, будущее этого соглашения пока неясно. Кроме того, подписанный документ не дает никаких гарантий вступления Украины в НАТО, говорится в материале.В четверг агентство Reuters сообщило, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html
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в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа

WP: Трамп в случае избрания может отменить соглашение о безопасности для Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, которое накануне подписали Владимир Зеленский и Джо Байден, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению соглашения, поскольку <…> оно не будет ратифицировано конгрессом", —подчеркнули высокопоставленные лица.
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Отмечается, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины, поэтому, с учетом того, что Трамп опережает Байдена в предвыборной гонке, будущее этого соглашения пока неясно. Кроме того, подписанный документ не дает никаких гарантий вступления Украины в НАТО, говорится в материале.
В четверг агентство Reuters сообщило, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.
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В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд ТрампДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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