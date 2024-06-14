В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа
WP: Трамп в случае избрания может отменить соглашение о безопасности для Украины
© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Трамп выступает на митинге Get Out The Vote в Каролине в Конвее. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, которое накануне подписали Владимир Зеленский и Джо Байден, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
"Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению соглашения, поскольку <…> оно не будет ратифицировано конгрессом", —подчеркнули высокопоставленные лица.
Отмечается, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины, поэтому, с учетом того, что Трамп опережает Байдена в предвыборной гонке, будущее этого соглашения пока неясно. Кроме того, подписанный документ не дает никаких гарантий вступления Украины в НАТО, говорится в материале.
В четверг агентство Reuters сообщило, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.