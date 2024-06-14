https://ria.ru/20240614/tramp-1952812226.html

В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа

В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа - РИА Новости, 14.06.2024

В США забили тревогу из-за угрозы Зеленскому от Трампа

Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, которое накануне подписали... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:16

2024-06-14T11:16

2024-06-14T11:44

в мире

украина

сша

вашингтон (штат)

дональд трамп

джо байден

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Дональд Трамп в случае переизбрания на пост президента США сможет отменить двустороннее соглашение по безопасности для Украины, которое накануне подписали Владимир Зеленский и Джо Байден, пишет газета The Washington Post со ссылкой на американских чиновников."Трамп или любой другой будущий президент может выйти из юридически обязательного к исполнению соглашения, поскольку <…> оно не будет ратифицировано конгрессом", —подчеркнули высокопоставленные лица.Отмечается, что соглашение заключено только между действующими администрациями США и Украины, поэтому, с учетом того, что Трамп опережает Байдена в предвыборной гонке, будущее этого соглашения пока неясно. Кроме того, подписанный документ не дает никаких гарантий вступления Украины в НАТО, говорится в материале.В четверг агентство Reuters сообщило, что США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности. Документ, как пояснили в администрации США, не включает никаких обязательств со стороны Вашингтона по использованию его сил для защиты Украины. Он также не содержит каких-либо денежных обязательств для американской стороны. При этом в соглашении содержится положение о намерении администрации Байдена работать с конгрессом над выполнением обязательств в сфере безопасности, в том числе над "долгосрочным финансированием" на нужды Украины.

https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html

https://ria.ru/20240614/evropa-1952809524.html

украина

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато