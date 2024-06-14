https://ria.ru/20240614/tramp-1952749493.html

Трамп заявил, что Байдену придется стоять во время дебатов с ним

Трамп заявил, что Байдену придется стоять во время дебатов с ним - РИА Новости, 14.06.2024

Трамп заявил, что Байдену придется стоять во время дебатов с ним

Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что действующему американскому лидеру Джо Байдену придется стоять во время дебатов с ним. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T01:29

2024-06-14T01:29

2024-06-14T01:53

в мире

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дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп убежден, что действующему американскому лидеру Джо Байдену придется стоять во время дебатов с ним. "CNN хотели сидячий формат дебатов, но мне это не понравилось, я хочу, чтобы мы стояли. Думаю, я выиграл этот спор", - заявил Трамп в интервью YouTube-каналу Impaulsive. Байден и его предшественник Трамп, как сообщалось, согласились участвовать в двух раундах дебатов в преддверии выборов президента: первые пройдут на телеканале CNN 27 июня, следующие - 10 сентября на ABC. Трамп ранее заявлял, что хочет дебатировать в течение 2 часов, причем обязательно стоя.

https://ria.ru/20240123/tramp-1922862356.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден