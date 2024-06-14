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В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом - РИА Новости, 14.06.2024
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11:21 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952813035.html
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом - РИА Новости, 14.06.2024
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом
Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:21
2024-06-14T11:21
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1988 года рождения, намеревавшегося вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина задержан. Установлено, что "житель Тверской области посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинской стороны для совершения по их заданию действий в ущерб безопасности Российской Федерации". По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
https://ria.ru/20230914/vsu-1896377634.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом

Житель Тверской области хотел вступить в украинскую террористическую организацию

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1988 года рождения, намеревавшегося вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина задержан. Установлено, что "житель Тверской области посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинской стороны для совершения по их заданию действий в ущерб безопасности Российской Федерации".
По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
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