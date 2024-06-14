https://ria.ru/20240614/terrorizm-1952813035.html

В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом

В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом - РИА Новости, 14.06.2024

В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом

Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:21

2024-06-14T11:21

2024-06-14T11:21

происшествия

россия

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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1988 года рождения, намеревавшегося вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина задержан. Установлено, что "житель Тверской области посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинской стороны для совершения по их заданию действий в ущерб безопасности Российской Федерации". По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).

https://ria.ru/20230914/vsu-1896377634.html

https://ria.ru/20231016/sotrudnichestvo-1903057175.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия