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В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом - РИА Новости, 14.06.2024
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом
Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:21
2024-06-14T11:21
2024-06-14T11:21
происшествия
россия
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РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1988 года рождения, намеревавшегося вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчина задержан. Установлено, что "житель Тверской области посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинской стороны для совершения по их заданию действий в ущерб безопасности Российской Федерации". По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).
https://ria.ru/20230914/vsu-1896377634.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия
В Тверской области задержали мужчину, намеревавшегося стать террористом
Житель Тверской области хотел вступить в украинскую террористическую организацию
РЯЗАНЬ, 14 июн - РИА Новости. Житель Тверской области намеревался вступить в украинскую террористическую организацию и установил соответствующий контакт, сейчас он задержан, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"Сотрудниками УФСБ России
по Тверской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1988 года рождения, намеревавшегося вступить в ряды запрещенной в РФ украинской террористической организации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина задержан. Установлено, что "житель Тверской области посредством сети Интернет установил контакт с представителем украинской стороны для совершения по их заданию действий в ущерб безопасности Российской Федерации".
По данным УФСБ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (приготовление к участию в деятельности террористической организации).