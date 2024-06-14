https://ria.ru/20240614/tela-1953038256.html

МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино

МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024

МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино

На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино найдены тела мужчины и женщины, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T22:32

2024-06-14T22:32

2024-06-14T23:09

происшествия

шебекино

россия

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино найдены тела мужчины и женщины, сообщается в Telegram-канале МЧС России."МЧС России: в Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждено 20 квартир. На месте трагедии работают 330 спасателей и 47 единиц техники.

https://ria.ru/20240614/udar-1953036096.html

шебекино

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происшествия, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)