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МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:32 14.06.2024 (обновлено: 23:09 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/tela-1953038256.html
МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино
МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино - РИА Новости, 14.06.2024
МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино
На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино найдены тела мужчины и женщины, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T22:32
2024-06-14T23:09
происшествия
шебекино
россия
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино найдены тела мужчины и женщины, сообщается в Telegram-канале МЧС России."МЧС России: в Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек.Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждено 20 квартир. На месте трагедии работают 330 спасателей и 47 единиц техники.
https://ria.ru/20240614/udar-1953036096.html
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происшествия, шебекино, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Шебекино, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС сообщило об обнаружении двух тел на месте обрушения подъезда в Шебекино

МЧС сообщило об обнаружении тела мужчины и женщины на месте обрушения в Шебекино

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ разбирают обломки подъезда многоквартирного дома, обрушившегося после обстрела ВСУ города Шебекино
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. На месте обрушения подъезда жилого дома в белгородском Шебекино найдены тела мужчины и женщины, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
«
"МЧС России: в Шебекино на месте обрушения подъезда жилого дома найдены тела мужчины и женщины", - говорится в сообщении.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что всего в результате происшествия пострадали семь человек.
Подъезд многоквартирного дома обрушился в Шебекино после обстрела ВСУ. Предварительно, повреждено 20 квартир. На месте трагедии работают 330 спасателей и 47 единиц техники.
Место обрушения подъезда многоквартирного дома в Шебекино - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Песков прокомментировал удар по Шебекино
Вчера, 22:15
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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