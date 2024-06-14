https://ria.ru/20240614/tekhnopark-1952843259.html

Технопарк в Долгопрудном провел обучение 15 тысяч школьников и педагогов

Технопарк в Долгопрудном провел обучение 15 тысяч школьников и педагогов - РИА Новости, 14.06.2024

Технопарк в Долгопрудном провел обучение 15 тысяч школьников и педагогов

Более 15 тысяч детей и педагогов из всех регионов России приняли участие в образовательных программах Технопарка Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном,... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T12:34

2024-06-14T12:34

2024-06-14T12:34

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более 15 тысяч детей и педагогов из всех регионов России приняли участие в образовательных программах Технопарка Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. "Технопарк — уникальный проект, который позволяет детям всех возрастов изучать передовые технологии и делать свои первые открытия под руководством опытных наставников. Для ребят функционируют почти 60 лабораторий по шести направлениям, многие из них созданы совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями", — рассказал первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что учащиеся своими руками собирают роботов, разрабатывают VR-приложения, некоторые разработки и стартапы уже были представлены на научных форумах и конференциях. Среди ключевых разработок Технопарка — уникальный робот-спортсмен, который благодаря датчикам захвата движения может играть в футбол и выполнять различные спортивные упражнения. Сейчас команда готовится принять участие в международном чемпионате по робофутболу. А в мае воспитанники лицея представили на детской "Битве роботов" собственное изобретение. На базе Технопарка регулярно проходят мероприятия всероссийского масштаба, такие как научно-практическая конференция "Старт в инновации" и инженерная олимпиада "Кентавр". Обучение в Технопарке проходит круглогодично. Кружки продолжают работать и в каникулярное время, также в летний период работают проектная школа и лагерные образовательные смены.

https://ria.ru/20240605/robot-1950611473.html

https://ria.ru/20230918/tekhnologii-1896918513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), россия, долгопрудный, технопарки, робототехника