https://ria.ru/20240614/tanki-1952902439.html

В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине - РИА Новости, 14.06.2024

В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева, сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T14:32

2024-06-14T14:32

2024-06-14T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

польша

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

ВАРШАВА, 14 июн - РИА Новости. Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева, сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Тринадцать стран подписало эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией является лидером. Кроме нашит трех государств там присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что речь идет о "Танковой коалиции", которую представили в марте в Варшаве. Основной задачей этого объединения является объединение усилий стран НАТО по поставке бронетехники Украине. Он уточнил, что "коалиция" уже поставила Украине несколько десятков танков. "Уже есть эффекты – несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240614/zayavleniya-1952900050.html

https://ria.ru/20240313/ukraina-1932707828.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато