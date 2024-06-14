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В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:32 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/tanki-1952902439.html
В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине
В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине - РИА Новости, 14.06.2024
В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине
Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева, сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:32
2024-06-14T14:32
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
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ВАРШАВА, 14 июн - РИА Новости. Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева, сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Тринадцать стран подписало эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией является лидером. Кроме нашит трех государств там присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция", - сказал Косиняк-Камыш. Он уточнил, что речь идет о "Танковой коалиции", которую представили в марте в Варшаве. Основной задачей этого объединения является объединение усилий стран НАТО по поставке бронетехники Украине. Он уточнил, что "коалиция" уже поставила Украине несколько десятков танков. "Уже есть эффекты – несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240614/zayavleniya-1952900050.html
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в мире, украина, россия, польша, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Сергей Лавров, НАТО
В Польше заявили, что 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

Глава Минобороны Польши: 30 стран НАТО согласились передавать танки Украине

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 июн - РИА Новости. Тринадцать стран Североатлантического альянса согласились передавать танки для Киева, сообщил журналистам министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«
"Тринадцать стран подписало эту коалицию. Польша вместе с Германией и Италией является лидером. Кроме нашит трех государств там присутствуют Греция, Португалия, Швеция, Великобритания, Канада, США, Турция", - сказал Косиняк-Камыш.
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Он уточнил, что речь идет о "Танковой коалиции", которую представили в марте в Варшаве. Основной задачей этого объединения является объединение усилий стран НАТО по поставке бронетехники Украине.
Он уточнил, что "коалиция" уже поставила Украине несколько десятков танков. "Уже есть эффекты – несколько десятков танков и сотни бронированных машин переданы Украины", - сказал министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаСергей ЛавровНАТО
 
 
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