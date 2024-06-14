https://ria.ru/20240614/svo-1952946098.html

Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024

Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ

Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 555 украинских... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:18

2024-06-14T16:18

2024-06-14T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/13/1947002193_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8114ad288408f077c2eccad4191759f6.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 555 украинских военнослужащих, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника составили до 555-ти военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952944715.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины