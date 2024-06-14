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Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/svo-1952946098.html
Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 555 украинских... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:18
2024-06-14T16:18
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 555 украинских военнослужащих, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника составили до 555-ти военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952944715.html
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за неделю нанесли поражение пяти формированиям ВСУ

МО: бойцы "Днепра" за неделю уничтожили до 555 военных и 26 орудий артиллерии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВС РФ в зоне СВО
ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, при этом уничтожены до 555 украинских военнослужащих, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям трёх бригад ВСУ, бригады морской пехоты и соединения нацгвардии Украины. Потери противника составили до 555-ти военнослужащих, 37 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых семь иностранного производства", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
За неделю "Южная" группировка уничтожила до 3785 военных ВСУ
Вчера, 16:16
 
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