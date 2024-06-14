https://ria.ru/20240614/svo-1952941695.html
Группировка "Север" за неделю отразила 45 контратак ВСУ
Группировка "Север" за неделю отразила 45 контратак ВСУ - РИА Новости, 14.06.2024
Группировка "Север" за неделю отразила 45 контратак ВСУ
Подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и отразили 45 атак противника, потери Украины составили до РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:08
2024-06-14T16:08
2024-06-14T16:14
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и отразили 45 атак противника, потери Украины составили до 1710 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины."Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 1710 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Север" за неделю отразила 45 контратак ВСУ
МО: "Север" за неделю отразил 45 контратак, уничтожил до 1710 солдат ВСУ
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Север" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны ВСУ и отразили 45 атак противника, потери Украины составили до 1710 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение недели подразделения группировки войск "Север" в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии Украины.
"Отражены 45 контратак штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 1710 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля, три боевые машины реактивной системы залпового огня "Град", 16 орудий полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и "Нота", а также восемь полевых складов боеприпасов", - говорится в сводке министерства за неделю.