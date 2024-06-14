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Глава Кондинского района Югры уехал добровольцем на СВО - РИА Новости, 14.06.2024
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14:23 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/svo-1952896896.html
Глава Кондинского района Югры уехал добровольцем на СВО
Глава Кондинского района Югры уехал добровольцем на СВО - РИА Новости, 14.06.2024
Глава Кондинского района Югры уехал добровольцем на СВО
Глава Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Мухин сообщил, что досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться добровольцем в зону... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T14:23
2024-06-14T14:23
политика
кондинский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Глава Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Мухин сообщил, что досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. "Сегодня досрочно сложил полномочия главы Кондинского района. Вместе с земляками в ближайшее время отправлюсь в зону проведения СВО в составе добровольческого подразделения, буду нести службу там, где сейчас важнее всего", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Мухин вступил в должность главы муниципалитета в 2021 году, до этого шесть лет был заместителем главы Кондинского района. Срок его полномочий истекал в 2026 году.
https://ria.ru/20240226/dobrovolets-1929568954.html
кондинский район
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политика, кондинский район, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Кондинский район, Ханты-Мансийский автономный округ
Глава Кондинского района Югры уехал добровольцем на СВО

Глава муниципалитета Югры Мухин досрочно сложил полномочия, чтобы поехать на СВО

© Фото : Администрация Кондинского районаАндрей Мухин
Андрей Мухин - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Администрация Кондинского района
Андрей Мухин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Глава Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Андрей Мухин сообщил, что досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться добровольцем в зону специальной военной операции.
"Сегодня досрочно сложил полномочия главы Кондинского района. Вместе с земляками в ближайшее время отправлюсь в зону проведения СВО в составе добровольческого подразделения, буду нести службу там, где сейчас важнее всего", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Мухин вступил в должность главы муниципалитета в 2021 году, до этого шесть лет был заместителем главы Кондинского района. Срок его полномочий истекал в 2026 году.
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ПолитикаКондинский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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