https://ria.ru/20240614/sudy-1952742700.html

Медведев призвал развивать национальные судебные системы

Медведев призвал развивать национальные судебные системы - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев призвал развивать национальные судебные системы

Великобритания навязала ряду стран собственную правовую систему, фактически вторгаясь в их системы правосудия, чтобы отказаться от подобных практик, необходимо... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:15

2024-06-14T00:15

2024-06-14T00:15

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дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Великобритания навязала ряду стран собственную правовую систему, фактически вторгаясь в их системы правосудия, чтобы отказаться от подобных практик, необходимо развивать национальные судебные системы, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ, председатель Всероссийской политической партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. В статье "Человечество должно окончательно избавиться от наследия колониальной системы. Время метрополий истекло" для "Российской газеты" Медведев отметил, что Великобритания продолжает играть активную роль в "насаждении неоколониальных практик". "Лондон старается получить выгоду от заложенных еще в далекие времена политических "мин замедленного действия". В частности, навязав многим странам собственную правовую систему", - написал Медведев. Он подчеркнул, что Великобритания заставляет другие государства использовать ее судебные инструменты, считая, что "практически все разбирательства в мире подпадают под ее юрисдикцию". "Фактическое вторжение в другие системы правосудия оправдывают мнимой универсальностью английского права, беспристрастностью и высоким профессионализмом островных юристов. Что, безусловно, весьма далеко от правды. Таким образом, от реализации практик "правового неоколониализма" британцев придется еще какое-то время отучать, повышая эффективность национальных судебных систем и создавая независимые межнациональные органы правосудия", - резюмировал зампред Совбеза. При этом Медведев отметил, что "неоколониальное сознание" у представителей Запада всегда будет "превалировать над правдой".

https://ria.ru/20240404/britaniya-1937730124.html

https://ria.ru/20240211/velikobritaniya-1926747377.html

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великобритания, россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире