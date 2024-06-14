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Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам - РИА Новости, 14.06.2024
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11:35 14.06.2024 (обновлено: 12:19 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/sud-1952821423.html
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам - РИА Новости, 14.06.2024
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам
Измайловский районный суд Москвы приговорил к условным срокам от 1,5 до 4 лет четверых аферистов банды телефонных мошенников, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:35
2024-06-14T12:19
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы приговорил к условным срокам от 1,5 до 4 лет четверых аферистов банды телефонных мошенников, сообщили РИА Новости в суде. "Сазонову Ивану, Окорие Валентину суд окончательно назначил наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказания считается условным, с испытательным сроком 4 года", - сказала собеседница агентства. Вместе с ними суд приговорил также условно ещё двоих фигурантов - Мурата Магеррамова и Никиту Потемкова на 2 и 1,5 года соответственно. Судом установлено, что в сентябре 2023 года фигуранты, узнавая от неустановленного соучастника адреса потерпевших, прибывали к ним и забирали денежные средства, якобы для внесения их сбережений на "безопасный счет". В свою очередь потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, передавали последним денежные средства, предварительно снятые со вкладов и накопительных счетов, после чего курьеры с места преступления скрывались и распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 7 миллионов рублей. Исковые требования потерпевших судом были удовлетворены в полном объёме.
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происшествия, жилье, москва, россия
Происшествия, Жилье, Москва, Россия
Суд в Москве вынес приговор телефонным мошенникам

Суд приговорил к условным срокам 4 аферистов из банды телефонных мошенников

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТелефонные мошенники в Измайловском районном суде
Телефонные мошенники в Измайловском районном суде - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Измайловский районный суд Москвы приговорил к условным срокам от 1,5 до 4 лет четверых аферистов банды телефонных мошенников, сообщили РИА Новости в суде.
"Сазонову Ивану, Окорие Валентину суд окончательно назначил наказания в виде лишения свободы сроком на 4 года. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказания считается условным, с испытательным сроком 4 года", - сказала собеседница агентства.
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Вместе с ними суд приговорил также условно ещё двоих фигурантов - Мурата Магеррамова и Никиту Потемкова на 2 и 1,5 года соответственно.
Судом установлено, что в сентябре 2023 года фигуранты, узнавая от неустановленного соучастника адреса потерпевших, прибывали к ним и забирали денежные средства, якобы для внесения их сбережений на "безопасный счет".
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В свою очередь потерпевшие, будучи введенными в заблуждение, передавали последним денежные средства, предварительно снятые со вкладов и накопительных счетов, после чего курьеры с места преступления скрывались и распоряжались похищенными денежными средствами по своему усмотрению.
Совокупный ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 7 миллионов рублей. Исковые требования потерпевших судом были удовлетворены в полном объёме.
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