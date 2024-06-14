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На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход с позиции - РИА Новости, 14.06.2024
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10:19 14.06.2024 (обновлено: 11:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/sud-1952794240.html
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход с позиции
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход с позиции - РИА Новости, 14.06.2024
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход с позиции
Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 6,5 годам лишения свободы за самовольный уход с позиции в зоне спецоперации, информирует... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T10:19
2024-06-14T11:34
происшествия
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донецкая народная республика
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 6,5 годам лишения свободы за самовольный уход с позиции в зоне спецоперации, информирует пресс-служба инстанции. "За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Также он лишен воинского звания. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении суда. В судебном заседании установлено, что мужчина 3 октября 2023 года без уважительных причин самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в ДНР и проводил время сначала в Донецке, а затем в городе Холмске на Сахалине. В военный следственный отдел он явился добровольно 19 декабря.
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донецкая народная республика
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происшествия, россия, донецкая народная республика, донецк
Происшествия, Россия, Донецкая Народная Республика, Донецк
На Сахалине военнослужащего осудили за самовольный уход с позиции

На Сахалине военного осудили на 6,5 лет за самоволку из зоны СВО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 июн – РИА Новости. Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 6,5 годам лишения свободы за самовольный уход с позиции в зоне спецоперации, информирует пресс-служба инстанции.
«
"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев. Также он лишен воинского звания. После оглашения приговора военнослужащий взят под стражу в зале суда", - отмечается в сообщении суда.
В судебном заседании установлено, что мужчина 3 октября 2023 года без уважительных причин самовольно оставил боевые позиции подразделения воинской части в ДНР и проводил время сначала в Донецке, а затем в городе Холмске на Сахалине. В военный следственный отдел он явился добровольно 19 декабря.
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