https://ria.ru/20240614/struktury-1952741928.html

Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее

Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее - РИА Новости, 14.06.2024

Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее

Будущее - за сильными, идейно целостными и бесконфликтными региональными структурами, именно они возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T00:08

2024-06-14T00:08

2024-06-14T01:22

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Будущее - за сильными, идейно целостными и бесконфликтными региональными структурами, именно они возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Сегодня понятно, что будущее - за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами. В их рамках взаимопонимание и доверие участников - на порядок выше, чем между великими державами в масштабах планеты", - написал он в своей статье для "Российской газеты". По мнению Медведева, "именно такие организации и союзы станут локомотивами роста, самостоятельными центрами мирового развития с собственной глобальной повесткой". "Возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, дадут надежду на лучшее будущее сотням миллионов людей на Земле", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231121/zapad-1910829246.html

россия

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, дмитрий медведев, единая россия