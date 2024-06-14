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Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее - РИА Новости, 14.06.2024
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00:08 14.06.2024 (обновлено: 01:22 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/struktury-1952741928.html
Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее
Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее - РИА Новости, 14.06.2024
Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее
Будущее - за сильными, идейно целостными и бесконфликтными региональными структурами, именно они возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T00:08
2024-06-14T01:22
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Будущее - за сильными, идейно целостными и бесконфликтными региональными структурами, именно они возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Сегодня понятно, что будущее - за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами. В их рамках взаимопонимание и доверие участников - на порядок выше, чем между великими державами в масштабах планеты", - написал он в своей статье для "Российской газеты". По мнению Медведева, "именно такие организации и союзы станут локомотивами роста, самостоятельными центрами мирового развития с собственной глобальной повесткой". "Возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, дадут надежду на лучшее будущее сотням миллионов людей на Земле", - подчеркнул он.
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее

Медведев предрек будущее сильным и идейно целостным региональным структурам

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Будущее - за сильными, идейно целостными и бесконфликтными региональными структурами, именно они возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Сегодня понятно, что будущее - за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами. В их рамках взаимопонимание и доверие участников - на порядок выше, чем между великими державами в масштабах планеты", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
По мнению Медведева, "именно такие организации и союзы станут локомотивами роста, самостоятельными центрами мирового развития с собственной глобальной повесткой".
"Возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, дадут надежду на лучшее будущее сотням миллионов людей на Земле", - подчеркнул он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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