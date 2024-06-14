Медведев рассказал, за какими региональными структурами будущее
Медведев предрек будущее сильным и идейно целостным региональным структурам
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Будущее - за сильными, идейно целостными и бесконфликтными региональными структурами, именно они возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
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"Сегодня понятно, что будущее - за сильными и доказавшими свою жизнеспособность, идейно целостными, бесконфликтными региональными структурами. В их рамках взаимопонимание и доверие участников - на порядок выше, чем между великими державами в масштабах планеты", - написал он в своей статье для "Российской газеты".
По мнению Медведева, "именно такие организации и союзы станут локомотивами роста, самостоятельными центрами мирового развития с собственной глобальной повесткой".
"Возьмут на себя лидерскую роль в процессах окончательного слома неоколониальных схем управления, дадут надежду на лучшее будущее сотням миллионов людей на Земле", - подчеркнул он.
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21 ноября 2023, 15:12