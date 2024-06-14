https://ria.ru/20240614/stoltenberg-1952956900.html

В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду

В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду - РИА Новости, 14.06.2024

В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:50

2024-06-14T16:50

2024-06-14T16:56

в мире

нато

канада

сша

йенс столтенберг

джо байден

джастин трюдо

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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе альянса."17 июня генсек в Вашингтоне встретится с президентом Байденом… 18 июня – с госсекретарем Энтони Блинкеном", - указывается в сообщении.19 июня Столтенберг проведет в Оттаве переговоры с премьер-министром Джастином Трюда, после вернется в США, где встретится еще с рядом американских политиков.

https://ria.ru/20240614/nato-1952954140.html

канада

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, нато, канада, сша, йенс столтенберг, джо байден, джастин трюдо