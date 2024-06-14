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В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду - РИА Новости, 14.06.2024
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16:50 14.06.2024 (обновлено: 16:56 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/stoltenberg-1952956900.html
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду - РИА Новости, 14.06.2024
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:50
2024-06-14T16:56
в мире
нато
канада
сша
йенс столтенберг
джо байден
джастин трюдо
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БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе альянса."17 июня генсек в Вашингтоне встретится с президентом Байденом… 18 июня – с госсекретарем Энтони Блинкеном", - указывается в сообщении.19 июня Столтенберг проведет в Оттаве переговоры с премьер-министром Джастином Трюда, после вернется в США, где встретится еще с рядом американских политиков.
https://ria.ru/20240614/nato-1952954140.html
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в мире, нато, канада, сша, йенс столтенберг, джо байден, джастин трюдо
В мире, НАТО, Канада, США, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Джастин Трюдо
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду

НАТО: Столтенберг посетит США и Канаду 17-21 июня, встретится с Байденом и Трюдо

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе альянса.
«
"17 июня генсек в Вашингтоне встретится с президентом Байденом… 18 июня – с госсекретарем Энтони Блинкеном", - указывается в сообщении.
19 июня Столтенберг проведет в Оттаве переговоры с премьер-министром Джастином Трюда, после вернется в США, где встретится еще с рядом американских политиков.
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В миреНАТОКанадаСШАЙенс СтолтенбергДжо БайденДжастин Трюдо
 
 
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