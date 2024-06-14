https://ria.ru/20240614/stoltenberg-1952956900.html
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду - РИА Новости, 14.06.2024
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду
Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:50
2024-06-14T16:50
2024-06-14T16:56
в мире
нато
канада
сша
йенс столтенберг
джо байден
джастин трюдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит 17-21 июня США и Канаду, проведет встречи с президентом Джо Байденом и премьером Джастином Трюдо, сообщили в пресс-службе альянса."17 июня генсек в Вашингтоне встретится с президентом Байденом… 18 июня – с госсекретарем Энтони Блинкеном", - указывается в сообщении.19 июня Столтенберг проведет в Оттаве переговоры с премьер-министром Джастином Трюда, после вернется в США, где встретится еще с рядом американских политиков.
https://ria.ru/20240614/nato-1952954140.html
канада
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7970c45ce6aca3b2f335627bfe7b7dd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, канада, сша, йенс столтенберг, джо байден, джастин трюдо
В мире, НАТО, Канада, США, Йенс Столтенберг, Джо Байден, Джастин Трюдо
В НАТО анонсировали визит Столтенберга в США и Канаду
НАТО: Столтенберг посетит США и Канаду 17-21 июня, встретится с Байденом и Трюдо