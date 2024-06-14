https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952976600.html

Спецоперация, 14 июня: Путин выдвинул новое мирное предложение по Украине

Спецоперация, 14 июня: Путин выдвинул новое мирное предложение по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Спецоперация, 14 июня: Путин выдвинул новое мирное предложение по Украине

О предложении Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T17:52

2024-06-14T17:52

2024-06-14T22:31

специальная военная операция на украине

россия

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владимир путин

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нато

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. О предложении Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, террористических атаках Киева и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Новое предложение по мирным переговорам с УкраинойУкраина должна для начала мирных переговоров вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской областей, заявил Владимир Путин на встрече с руководством МИД России. Глава государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия киевских властей на это условие. Также Украина должна официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО, Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны. Путин также упомянул отмену санкций против России. Президент подчеркнул, что озвученное им предложение подразумевает не заморозку, а полное прекращение конфликта. Предложения российского президента прокомментировал шеф Пентагона Ллойд Остин. На пресс-конференции в Брюсселе он заявил, что Путин "не вправе диктовать" Украине условия мира. По мнению Остина, США и их союзникам необходимо нарастить усилия по поставкам оружия Киеву, поскольку украинский конфликт вступил в "ключевую стадию". При этом он отметил, что, даже при одобрении поставок вооружений Киеву "прямо сейчас", потребуется значительное время, прежде чем это оружие будет доставлено на Украину и задействовано на поле боя. Дроны для фронта Министр обороны Андрей Белоусов и помощник президента Алексей Дюмин провели совещание по поводу поставок беспилотников. В ходе совещания Дюмин заявил о необходимости повышения координации регионов и бизнеса с Минобороны в разработке и производстве дронов и РЭБ. Белоусов же подчеркнул, что регионы с самого начала СВО оказывают большую помощь войскам в поставке техники и экипировки. При этом министр отметил необходимость упорядочивания и координации поставок имущества на фронт, особенно средств РЭБ и разведки. Ход спецоперацииМинобороны России опубликовало недельную сводку боевых действий в зоне спецоперации. В период с 8 по 14 июня российские войска нанесли 19 групповых ударов по военной инфраструктуре и объектам энергетики, которые обеспечивали работу ВПК Украины. Кроме того, удалось поразить инфраструктуру военных аэродромов, хранилища крылатых ракет Storm Shadow и других авиационных средств поражения, склады боеприпасов и взрывчатых веществ, цеха производства ударных беспилотных летательных аппаратов, места подготовки к применению безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников. Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 12 795 человек. Группировка "Север" продолжала продвижение в глубину обороны противника. Группировка "Запад" освободила Артемовку и Тимковку, а группировка "Восток" — Старомайорское. Группировки "Юг" и "Центр" улучшили свое положение. Средства ПВО за прошедшие семь дней сбили украинский МиГ-29 и два вертолета Ми-8. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25 воздушных сил Украины. В плен за неделю сдались 46 украинских военных. "Грузинский легион – террористы" Центр общественных связей ФСБ сообщил, что Южный окружной военный суд признал Грузинский национальный легион, который воюет на стороне ВСУ, террористической организацией. Формирование было создано в 2014 году под патронажем Главного управления разведки Минобороны Украины. Члены "легиона" причастны к организации терактов в России. Как рассказал один из пленных "легионеров", видео разговора с которым опубликовала ФСБ, грузинских наемников тренировали инструкторы из стран НАТО, Швеции и Новой Зеландии. Удары Украины по России Российские системы ПВО ночью отразили массовую атаку украинских беспилотников. Как сообщили в Минобороны, всего было сбито 87 беспилотников над шестью регионами, из них 70 – над Ростовской областью. Кроме того, 17 беспилотников перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской, Волгоградской, Воронежской и Курской областей и Крымом. ВСУ продолжили обстреливать мирные населенные пункты Белгородской области. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, под обстрел попал поселок Томаровка Яковлевского городского округа. В результате пострадал охранник коммерческого предприятия, его госпитализировали с осколочным ранением. После украинских обстрелов также обрушился подъезд многоквартирного дома в Шебекино. По данным Гладкова, пострадало трое человек. Поддержка Украины Западом Владимир Зеленский заявил, что США передадут Киеву новые зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также поставят "эскадрильи истребителей", куда войдут не только F-16, но и другие самолеты. Накануне Зеленский и президент США Джо Байден на полях саммита G7 официально подписали соглашение о безопасности между Украиной и США. По словам Зеленского, соглашение предусматривает поставки и других необходимых видов вооружений, а также их совместное производство. При этом, как пишет издание Defense News со ссылкой на американских чиновников, качество подготовки украинских пилотов для управления истребителями F-16 оставляет желать лучшего, а число летчиков, проходящих обучение, невелико. По данным СМИ, лишь сравнительно небольшое число украинских летчиков подходит для обучения пилотированию F-16. Для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей нужны также команды техников. Еще один источник издания отметил, что сейчас "около десятка" летчиков проходят подготовку. Стремятся помочь Украине с самолетами и прозападные силы в Латинской Америке. Как заявил журналистам посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов, Буэнос-Айрес вел переговоры по передаче имеющихся у нее французских штурмовиков Super Etendard Киеву, но есть определенные заверения, что этого, скорее всего, не произойдет. Эти самолеты ни разу не использовались, поскольку в них не хватает деталей, которые Аргентина не может приобрести из-за эмбарго, наложенного Великобританией после войны за Мальвинские (Фолклендские) острова. Российский посол отметил, что Москва доводит до Буэнос-Айреса, что возможная передача Киеву военной техники будет расцениваться как недружественный шаг.

https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html

https://ria.ru/20240614/zapad-1952916088.html

https://ria.ru/20240614/nato-1952761080.html

https://ria.ru/20240614/zelenskiy-1952961759.html

https://ria.ru/20240614/resursy-1952785954.html

https://ria.ru/20240614/nebenzya-1952761487.html

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Агенты подполья помогли уничтожить группу военных ВСУ и немецкую "самоходку" PZH 2000 Данные агента подполья помогли российским военным обнаружить и уничтожить группу военных ВСУ и немецкую "самоходку" PZH 2000 у Кизомыса в Херсонской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья 2024-06-14T17:52 true PT1M28S

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