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В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 14.06.2024
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16:21 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952947725.html
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 14.06.2024
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен
За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:21
2024-06-14T16:21
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен

Минобороны: 46 украинских военнослужащих сдались в плен за прошедшую неделю

© РИА Новости / Андрей КоцПленные солдаты ВСУ
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Пленные солдаты ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Пленный рассказал о бросившей позиции бригаде ВСУ под Харьковом
12 июня, 07:05
 
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