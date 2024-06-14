https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952947725.html

В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен

В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 14.06.2024

В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен

За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T16:21

2024-06-14T16:21

2024-06-14T16:21

в мире

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины