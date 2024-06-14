https://ria.ru/20240614/spetsoperatsiya-1952947725.html
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен - РИА Новости, 14.06.2024
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен
За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:21
2024-06-14T16:21
2024-06-14T16:21
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За минувшую неделю (период с 8 по 14 июня) в плен к российской армии сдались 46 солдат ВСУ, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 46 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240612/vsu-1952315885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
В течение недели 46 украинских военнослужащих сдались в плен
Минобороны: 46 украинских военнослужащих сдались в плен за прошедшую неделю