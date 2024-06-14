https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952985362.html

Слуцкий призвал Запад прислушаться к предложениям Путина по Украине

Слуцкий призвал Запад прислушаться к предложениям Путина по Украине - РИА Новости, 14.06.2024

Слуцкий призвал Запад прислушаться к предложениям Путина по Украине

Если на Западе не хотят третьей мировой войны, стоит прислушаться к предложениям президента РФ Владимира Путина по Украине, считает глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T18:22

2024-06-14T18:22

2024-06-14T18:22

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Если на Западе не хотят третьей мировой войны, стоит прислушаться к предложениям президента РФ Владимира Путина по Украине, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В пятницу на встрече с руководством МИД РФ Путин заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России — ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО - Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины. "Россия выдвигает реальную "формулу мира" для обеспечения глобальной безопасности и выхода из общего кризиса. И Западу, если там не хотят третьей мировой войны, стоит прислушаться к президенту Владимиру Путину", - написал он в своем Telegram-канале. По словам Слуцкого, предложения Путина обозначили четкие контуры завершения украинского конфликта и "окончания спровоцированного извне трагического периода в противостоянии двух братских народов". "Полностью развеян миф о том, что Россия якобы не готова к переговорам. Готова! И условия понятны, и путь для них открыт. Но путь честный - без обмана, саботажа и имитации мирного процесса со стороны коллективного Запада", - указал депутат. Слуцкий также особо отметил инициативу создания неделимой системы евразийской безопасности, учитывающей интересы всех без исключения государств континента. "Путин просто "положил на лопатки" западных лидеров, которые предрекали нападение на Европу. Это важнейшее предложение, которое имеет все шансы стать основой для разрядки и недопущения "Карибского кризиса 2.0", - подчеркнул депутат. По словам парламентария, на конференции в Швейцарии теперь действительно есть о чем всерьез поговорить тем, кто решил потратить свое время на участие. "Вопрос только с кем разговаривать? Зеленский - узурпатор, без проведения президентских выборов на Украине легитимность сохраняется только у Верховной Рады", - добавил он. Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, в курорте Бюргеншток. Около 80 стран подтвердили свое участие. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

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Наталья Макарова

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