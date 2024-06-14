Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина
Слуцкий: при отказе Киева от предложения Путина условия будут жесткими
Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. При отказе Киева от предложения по мирному урегулированию президента РФ Владимира Путина условия со стороны России будут качественно другими и более жесткими, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
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"Учитывая, что единственным легитимным органом сегодня является по конституции Украины Верховная Рада, с большой вероятностью переговорную позицию представлять будут они. Хотя не будем так далеко загадывать. Давайте будем рассчитывать, как всегда, выбирая между миром и войной, на здравый смысл. Поэтому действительно наша позиция в том, что мы будем рассчитывать и уповать, что те, кто на Западе принимают здесь решения, примут его в пользу мира, а не войны. В пользу сил света, а не тьмы. Или сил зла, как правильнее сказать", - сказал Слуцкий.
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"И в этом случае, еще раз подчеркиваю, вслед за президентом, у нас будет возможность немедленно начать переговорный процесс. В противном случае условия с нашей стороны для переговоров будут качественно другими, качественно в любом случае более жесткими", - добавил он.
Парламентарий отметил, что Россия сможет немедленно начать переговорный процесс в случае выполнения условий со стороны Киева. Для выполнения условий президента РФ Киеву придется покинуть новые российские регионы, в том числе город Херсон, добавил Слуцкий.
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"Пойдет на это коллективный Запад (выполнение условий – ред.), который стоит за марионеточным киевским режимом, или нет, посмотрим. В ближайшее время будет понятно. Если да, создается возможность для переговоров", - подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин 14 июня за день до старта конференции в Швейцарии заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. Путин добавил, что ситуации на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и дальше условия России уже могут быть другими. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении.