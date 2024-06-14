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Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина - РИА Новости, 14.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 14.06.2024 (обновлено: 16:34 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/slutskiy-1952951683.html
Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина
Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина - РИА Новости, 14.06.2024
Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина
При отказе Киева от предложения по мирному урегулированию президента РФ Владимира Путина условия со стороны России будут качественно другими и более жесткими,... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T16:32
2024-06-14T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. При отказе Киева от предложения по мирному урегулированию президента РФ Владимира Путина условия со стороны России будут качественно другими и более жесткими, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "Учитывая, что единственным легитимным органом сегодня является по конституции Украины Верховная Рада, с большой вероятностью переговорную позицию представлять будут они. Хотя не будем так далеко загадывать. Давайте будем рассчитывать, как всегда, выбирая между миром и войной, на здравый смысл. Поэтому действительно наша позиция в том, что мы будем рассчитывать и уповать, что те, кто на Западе принимают здесь решения, примут его в пользу мира, а не войны. В пользу сил света, а не тьмы. Или сил зла, как правильнее сказать", - сказал Слуцкий. "И в этом случае, еще раз подчеркиваю, вслед за президентом, у нас будет возможность немедленно начать переговорный процесс. В противном случае условия с нашей стороны для переговоров будут качественно другими, качественно в любом случае более жесткими", - добавил он. Парламентарий отметил, что Россия сможет немедленно начать переговорный процесс в случае выполнения условий со стороны Киева. Для выполнения условий президента РФ Киеву придется покинуть новые российские регионы, в том числе город Херсон, добавил Слуцкий. "Пойдет на это коллективный Запад (выполнение условий – ред.), который стоит за марионеточным киевским режимом, или нет, посмотрим. В ближайшее время будет понятно. Если да, создается возможность для переговоров", - подчеркнул депутат. Президент России Владимир Путин 14 июня за день до старта конференции в Швейцарии заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. Путин добавил, что ситуации на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и дальше условия России уже могут быть другими. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении.
https://ria.ru/20240614/putin-1952939627.html
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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, леонид слуцкий (политик), госдума рф, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, Верховная Рада Украины
Слуцкий прокомментировал отказ Киева от предложения Путина

Слуцкий: при отказе Киева от предложения Путина условия будут жесткими

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Леонид Слуцкий . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. При отказе Киева от предложения по мирному урегулированию президента РФ Владимира Путина условия со стороны России будут качественно другими и более жесткими, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
«
"Учитывая, что единственным легитимным органом сегодня является по конституции Украины Верховная Рада, с большой вероятностью переговорную позицию представлять будут они. Хотя не будем так далеко загадывать. Давайте будем рассчитывать, как всегда, выбирая между миром и войной, на здравый смысл. Поэтому действительно наша позиция в том, что мы будем рассчитывать и уповать, что те, кто на Западе принимают здесь решения, примут его в пользу мира, а не войны. В пользу сил света, а не тьмы. Или сил зла, как правильнее сказать", - сказал Слуцкий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
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"И в этом случае, еще раз подчеркиваю, вслед за президентом, у нас будет возможность немедленно начать переговорный процесс. В противном случае условия с нашей стороны для переговоров будут качественно другими, качественно в любом случае более жесткими", - добавил он.
Парламентарий отметил, что Россия сможет немедленно начать переговорный процесс в случае выполнения условий со стороны Киева. Для выполнения условий президента РФ Киеву придется покинуть новые российские регионы, в том числе город Херсон, добавил Слуцкий.
«
"Пойдет на это коллективный Запад (выполнение условий – ред.), который стоит за марионеточным киевским режимом, или нет, посмотрим. В ближайшее время будет понятно. Если да, создается возможность для переговоров", - подчеркнул депутат.
Президент России Владимир Путин 14 июня за день до старта конференции в Швейцарии заявил о готовности к мирным переговорам по урегулированию украинского кризиса, и назвал необходимые для этого условия: нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод войск с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах 1991 года. Также, по словам российского лидера, Запад в рамках мирного урегулирования должен снять с России все санкции. Путин добавил, что ситуации на линии боевого соприкосновения будет и дальше меняться не в пользу Киева, и дальше условия России уже могут быть другими. При этом российский лидер заявил, что речь идет не о замораживании конфликта, а о его полном прекращении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФВерховная Рада Украины
 
 
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