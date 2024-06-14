https://ria.ru/20240614/skvortsova-1952827811.html

В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 14.06.2024

В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T11:51

2024-06-14T11:51

2024-06-14T11:51

общество

здоровье - общество

россия

латинская америка

вероника скворцова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2% "Мы с 2022 года уже активно вакцинировали и наших граждан, и граждан Латинской Америки, у нас под наблюдением уже около 800 тысяч россиян привитых Конвасэлом. И заболеваемость у них, соответственно, коронавирусной инфекцией менее 1%",- сказала Скворцова журналистам.

https://ria.ru/20231211/vaktsina-1915006648.html

россия

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общество, здоровье - общество, россия, латинская америка, вероника скворцова, коронавирус в россии