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В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 14.06.2024
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:51
2024-06-14T11:51
2024-06-14T11:51
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вероника скворцова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2% "Мы с 2022 года уже активно вакцинировали и наших граждан, и граждан Латинской Америки, у нас под наблюдением уже около 800 тысяч россиян привитых Конвасэлом. И заболеваемость у них, соответственно, коронавирусной инфекцией менее 1%",- сказала Скворцова журналистам.
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В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Скворцова: заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной "Конвасэл" – менее 1%