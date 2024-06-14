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В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 14.06.2024
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11:51 14.06.2024
https://ria.ru/20240614/skvortsova-1952827811.html
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл" - РИА Новости, 14.06.2024
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"
Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T11:51
2024-06-14T11:51
общество
здоровье - общество
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латинская америка
вероника скворцова
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова. Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2% "Мы с 2022 года уже активно вакцинировали и наших граждан, и граждан Латинской Америки, у нас под наблюдением уже около 800 тысяч россиян привитых Конвасэлом. И заболеваемость у них, соответственно, коронавирусной инфекцией менее 1%",- сказала Скворцова журналистам.
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общество, здоровье - общество, россия, латинская америка, вероника скворцова, коронавирус в россии
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Латинская Америка, Вероника Скворцова, Коронавирус в России
В ФМБА оценили эффективность российской вакцины от COVID-19 "Конвасэл"

Скворцова: заболеваемость COVID-19 среди привитых вакциной "Конвасэл" – менее 1%

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАмпула с дозой вакцины "Конвасэл"
Ампула с дозой вакцины Конвасэл - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Ампула с дозой вакцины "Конвасэл". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом среди привитых вакциной "Конвасэл" составляет менее 1%, заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова.
Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса "Конвасэл", ее эффективность относительно COVID-19 составила 85,2%
"Мы с 2022 года уже активно вакцинировали и наших граждан, и граждан Латинской Америки, у нас под наблюдением уже около 800 тысяч россиян привитых Конвасэлом. И заболеваемость у них, соответственно, коронавирусной инфекцией менее 1%",- сказала Скворцова журналистам.
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