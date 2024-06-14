https://ria.ru/20240614/sk-1952920623.html
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Благовещенске
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Благовещенске - РИА Новости, 14.06.2024
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Благовещенске
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Благовещенске, которое унесло жизни нескольких человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T15:18
2024-06-14T15:18
2024-06-14T15:31
благовещенск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
дтп в благовещенске
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Благовещенске, которое унесло жизни нескольких человек, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) России в своем Telegram-канале.По предварительным данным регионального минздрава, в ДТП погибли три человека, двое из них дети."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении, опубликованном СК.На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240614/dtp-1952921078.html
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благовещенск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, дтп в благовещенске
Благовещенск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, ДТП в Благовещенске
СК возбудил уголовное дело после ДТП в Благовещенске
СК: по факту ДТП в Благовещенске возбуждено уголовное дело