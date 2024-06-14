https://ria.ru/20240614/sinoptik-1952766520.html

Синоптик рассказала, где в Москве выпало больше всего осадков 13 июня

Синоптик рассказала, где в Москве выпало больше всего осадков 13 июня - РИА Новости, 14.06.2024

Синоптик рассказала, где в Москве выпало больше всего осадков 13 июня

Больше всего осадков за сутки выпало на севере и северо-востоке Москвы, следует из карты распределения дождя, опубликованной в Telegram-канале главного... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T08:35

2024-06-14T08:35

2024-06-14T08:35

общество

москва

татьяна позднякова

экология в россии

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Больше всего осадков за сутки выпало на севере и северо-востоке Москвы, следует из карты распределения дождя, опубликованной в Telegram-канале главного специалиста московского метеобюро Татьяны Поздняковой. Как следует из данных карты, за сутки на севере и северо-востоке Москвы выпало 87,2 и 80,6 миллиметра осадков соответственно. На западе выпало 55,8 миллиметра, а на северо-западе - 53,1 миллиметра. В центре Москвы за сутки выпало 21,6 миллиметра осадков, а на юго-западе и юге - 19,7 и 17,8 соответственно. Меньше всего осадков зафиксировали в на юго-востоке и востоке столицы, там за сутки выпало 16,3 и 14,1 миллиметра соответственно. "Тринадцатого июня всего лишь 2 миллиметра дождя не хватило, чтобы перекрыть абсолютный суточный максимум этого дня. Он по-прежнему принадлежит 13 июня 1963 года", - написала Позднякова. По ее словам, в каждом административном округе, за исключением Восточного и Юго-восточного, хотя бы один датчик отметил суммарное количество осадков, значительно превышающее климатический рекорд.

https://ria.ru/20240613/voda-1952593683.html

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общество, москва, татьяна позднякова, экология в россии