Рейтинг@Mail.ru
Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 14.06.2024 (обновлено: 19:21 14.06.2024)
https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1953000390.html
Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии
Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024
Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии
Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло будет представлять организацию на конференции по Украине в Швейцарии, заявил заместитель официального... РИА Новости, 14.06.2024
2024-06-14T19:13
2024-06-14T19:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
оон
розмари дикарло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892060465_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_0a0bebb2b29fe5be9a1c8ea44da8be26.jpg
ООН, 14 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло будет представлять организацию на конференции по Украине в Швейцарии, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Розмари Дикарло в выходные отправится в Швейцарию, чтобы принять участие в качестве наблюдателя в саммите мира по Украине, который состоится в Бюргенштоке", - сказал Хак на брифинге для журналистов.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html
украина
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892060465_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_dbf5af67fe6b608ccc548ab2d5e8921e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, швейцария, оон, розмари дикарло
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, ООН, Розмари ДиКарло
Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии

Замгенсека ДиКарло представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии

© AP Photo / John MinchilloЗаместитель генсека ООН Розмари ДиКарло
Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© AP Photo / John Minchillo
Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 14 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло будет представлять организацию на конференции по Украине в Швейцарии, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Розмари Дикарло в выходные отправится в Швейцарию, чтобы принять участие в качестве наблюдателя в саммите мира по Украине, который состоится в Бюргенштоке", - сказал Хак на брифинге для журналистов.
Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Без Китая "саммит мира" в Швейцарии пройдет с оглушительным результатом
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияООНРозмари ДиКарло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала