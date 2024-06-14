https://ria.ru/20240614/shveytsariya-1953000390.html

Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии

Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии - РИА Новости, 14.06.2024

Замгенсека представит ООН на конференции по Украине в Швейцарии

Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло будет представлять организацию на конференции по Украине в Швейцарии, заявил заместитель официального... РИА Новости, 14.06.2024

2024-06-14T19:13

2024-06-14T19:13

2024-06-14T19:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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розмари дикарло

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ООН, 14 июн – РИА Новости. Замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло будет представлять организацию на конференции по Украине в Швейцарии, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Розмари Дикарло в выходные отправится в Швейцарию, чтобы принять участие в качестве наблюдателя в саммите мира по Украине, который состоится в Бюргенштоке", - сказал Хак на брифинге для журналистов.Швейцария проведет 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Около 90 стран подтвердили свое участие, а также ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примут участия в конференции. Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

https://ria.ru/20240601/sammit-1949767204.html

украина

швейцария

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Кирилл Волков

в мире, украина, швейцария, оон, розмари дикарло